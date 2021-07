Tesla x PUBG Mobile : la collaboration donne naissance à une Gigafactory virtuelle et une Model Y avec autopilote

Si vous êtes un ou une fan de Tesla, vous pouvez construire une Model Y dans une Gigafactory virtuelle présente sur la dernière mise à jour de PUBG Mobile. On vous explique comment y arriver.

La Model Y arrive cet été en France. Les premières livraisons étaient retardées par la construction de la Gigafactory berlinoise, mais finalement Tesla s’est décidé à envoyer des exemplaires fabriqués à Shanghai. La Tesla Y fait également l’actualité dans le jeu PUBG. Elle fait une apparition remarquée.

Tesla x PUBG Mobile : une collaboration qui date

PUBG Mobile et Tesla ont annoncé en 2020 une série de collaborations. La première annonce concernait Game for Peace, la version chinoise de PUBG Mobile. Cette version est spécialement conçue pour le marché chinois étant donné que PUBG Mobile a été banni en raison du système de monétisation qui ne respectait pas la réglementation chinoise.

Pour l’occasion, une version de la Model 3 violette avait été dévoilée, ci-dessus en photo, mais n’a pas été commercialisée. On pouvait ainsi jouer avec des Model X, Model S ou une Model 3 dans le jeu. Aujourd’hui, PUBG annonce une grosse mise à jour qui permet de retrouver la collaboration Tesla sur le jeu global.

Parmi les changements qui nous intéressent sur cette mise à jour : la Gigafactory du constructeur automobile électrique est présente dans la refonte de la carte Erangel. Cela tombe bien, Erangel est une carte qui intègre des éléments futuristes partout. Les joueurs pourront ainsi entrer dans l’usine, et une caractéristique qui sera massivement testée lors du déploiement de la mise à jour est certainement celle des interrupteurs à l’intérieur.

En effet, vous pouvez démarrer la chaîne d’assemblage de la Tesla Model Y. À la fin de sa production, vous pouvez monter à bord de la voiture électrique et laisser le pilote automatique vous emmener à un point prédéterminé sur la carte. Pensez à bien atterrir près de la Gigafactory et à actionner les trois leviers pour lancer la chaine chaine de production.

La mise à jour 1.5 de PUBG Mobile est déjà disponible sur iPhone et Android. Pour information, la mise à jour pèse 686 Mo sur Android et 1,64 Go sur iOS.