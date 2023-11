Comment Toyota utilise ses vieilles Prius pour réduire la pollution de ses voitures électriques

Toyota s'associe avec l'entreprise américaine Redwood Materials, créée par le cofondateur de Tesla, afin de recycler les batteries des anciennes Prius de première génération. Le but ? Concevoir de nouveaux accumulateurs de manière plus écologique pour les futures voitures électriques de la marque.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes, comme en témoignent les chiffres de vente. À tel point qu’elles ont même dépassé les diesel en Europe. Cependant, les détracteurs sont encore nombreux, avec de nombreux arguments pourtant faciles à démonter. Parmi eux, ceux qui touchent au recyclage des batteries.

Une solution étonnante

En effet, de nombreux opposants à la voiture électrique expliquent qu’il est pour le moment impossible de valoriser les accumulateurs de manière respectueuse pour l’environnement. Or, on sait que c’est faux, et depuis bien longtemps. De nombreuses entreprises se sont spécialisées dans le domaine, comme la firme américaine Redwood Materials. Cette dernière serait en mesure de recycler jusqu’à 95 % des matériaux des batteries.

L’entreprise travaille notamment avec Tesla ainsi que Ford et Panasonic, mais également avec Toyota. Et pour cause, le constructeur a conclu un accord avec Redwood Materials afin de confier ses batteries usagées pour les revaloriser. Mais comme l’annonce un communiqué récemment publié, la collaboration entre les deux sociétés va désormais encore plus loin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est plutôt insolite.

Toyota va fournir des batteries issues de ses Prius de première génération, arrivées sur le marché il y a 26 ans. Ces dernières seront alors recyclées et revalorisées pour en créer de nouvelles. Pour mémoire, la compacte hybride embarquait des packs faisant appel à la chimie NiMH (nickel-hydrure métallique), comme sur la Honda Civic, entre autres. Pas ou peu de lithium à récupérer donc dans ses batteries, mais d’autres éléments également très importants.

Une fois ces dernières démontées et les différents matériaux séparés, les composants seront utilisés pour fabriquer d’autres accumulateurs. En effet, Redwood Materials annonce qu’elle fournira notamment des anodes et des cathodes issues de matériaux recyclés à Toyota. Ces derniers seront ensuite utilisés sur des voitures électriques de la marque japonaise, et peut-être également des hybrides.

Une solution plus écologique

En plus d’être écologique et de réduire les besoins en matériaux neufs, cette solution profitera également directement aux clients. On se rappelle que le bonus écologique sera supprimé pour les voitures dont les batteries viennent de Chine. Cette méthode pourra permettre aux modèles de la marque de continuer d’être éligible à l’aide, sans forcément être produites en Europe.

Il faudra cependant patienter avant de connaître les conditions exactes, le 15 décembre prochain. Une fois les anodes et cathodes recyclés produits, il seront envoyés par Redwood Materials dans l’usine Toyota située en Caroline du Nord. De quoi réduire la dépendance de la marque à la Chine, tandis que le pays produit actuellement la majorité des batteries à travers le monde.

Pour l’heure, on ne sait pas encore quel modèle de Toyota profitera de ces éléments recyclés. Serait-ce le bZ4X ? Rien n’est à exclure, tandis que la firme prévoit de lancer de nombreuses autres voitures électriques dans le futur. Mais Redwoord Materials et le constructeur japonais ne sont pas les seuls à s’intéresser au recyclage des batteries. C’est également bien sûr le cas de Tesla, qui annonce revaloriser ses packs à hauteur de 92 %.

Mercedes va de son côté construire une usine dédiée à cette activité en Allemagne. Chez nous ,les entreprises Suez et Eramet se sont associées pour construire une usine à Dunkerque qui devrait être opérationnelle à partir de 2027.