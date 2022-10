Funtouch OS 13 (Android 13) : le Vivo X80 Pro sera bientôt servi en France

Vivo annonce le déploiement de Funtouch OS 13, sa surcouche basée sur Android 13. Elle sera d'abord uniquement disponible sur le Vivo X80 Pro, mais d'autres modèles pourront en profiter dans les prochains mois.

Alors que Samsung a sorti One UI 5.0 sur son Galaxy S22, c’est au tour de Vivo de déployer sa surcouche sous Android 13. avec Funtouch OS 13. Pour le moment, seul le modèle X80 Pro peut télécharger la mise à jour, mais le fabricant précise que le déploiement sur d’autres modèles sera progressif.

Vivo, nous a précisé que ce déploiement démarrera en France au mois de novembre, pour le X80 Pro uniquement dans un premier temps.

Qu’apporte Funtouch OS 13 ?

Globalement, Android 13 apporte des nouveautés en matière de design et des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité améliorées. Du côté de l’interface de Vivo, on trouve la fonction Monet qui va plus loin encore, avec la possibilité de changer les couleurs des boutons et de l’interface en fonction de celles du fond d’écran. Cela fonctionne avec les applications natives, comme la calculatrice, l’horloge, les paramètres, etc.

Funtouch OS 13 apporte iManager, un gestionnaire d’applications qui permet de surveiller le temps d’écran, surveiller la surchauffe, mais aussi l’utilisation du processeur. On peut alors choisir de fermer telle ou telle application. Vivo a travaillé sur l’accessibilité, avec des améliorations sur la correction et l’inversion des couleurs, mais a également ajouté une option pour supprimer les animations, ce qui est utile pour certains utilisateurs ayant des déficiences visuelles.

Au niveau des widgets, ceux relatifs à la météo peuvent dorénavant intégrer une carte avec la qualité de l’air. Sur la partie photo, Vivo a annoncé « de nouvelles améliorations en matière de photo et de vidéo », notamment sur la stabilisation, pour atténuer les effets des mains tremblantes. Funtouch OS 13 arrive aussi avec un module d’édition vidéo, « permettant aux utilisateurs de couper le son de la vidéo tout en éditant les séquences et même d’effectuer des ajustements précis du volume sur chaque segment de la vidéo ».

Quels sont les smartphones Vivo qui profiteront d’Android 13 ?

Le compte Twitter de Funtouch OS a précisé les modèles Vivo qui pourront passer à la bêta de Funtouch OS 13 :

À partir d’octobre 2022

X80 Pro

À partir de mi-novembre 2022

X80

X70 Pro+

X70 Pro

V25 Pro

V25

V23 Pro

V23 5G

V23e 5G

T1 Pro 5G

T1 5G

T1

Y75 5G

Y35

Y22

Y22s

À partir de mi-décembre 2022

À partir du premier trimestre 2023

V21 5G

V21e

V20 Pro

V20

V20 2021

Y75

Y73

Y72 5G

Y53s

Y21s

Y33s

Y20G

Y21T

Y33T

T1x

Y51A

Y31

Y20T

