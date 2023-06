De l’Oled, du 120 Hz et de l’eSIM dans un smartphone accessible : ça existe

Vivo lance le Vivo V29 Lite, un smartphone au design soigné et doté d'une fiche technique plutôt solide pour son tarif de 350 euros.

Vivo, en dépit d’une interdiction de vendre ses smartphones sur le marché allemand, continue son bout de chemin en France. La firme chinoise, 5e constructeur mondial encore assez discret en hexagone, lance le Vivo V29 Lite.

Successeur du Vivo V23, qui s’était fait remarquer avec son encoche façon iPhone et un dos capable de changer de couleur, ce Vivo V29 Lite affiche une fiche technique pour le moins solide pour un tarif de 350 euros.

Sur le papier, pourquoi est-il convaincant ?

Pour ce prix, Vivo est parvenu à caser un écran Oled 120 Hz, une charge de 44W avec batterie de 5000 mAh, une compatibilité eSIM, encore rarissime à cette gamme de prix, le tout dans un poids plume de 177 g. Chapeau.

Plus anecdotique, le smartphone 5G adopte également un capteur de 64 mégapixels, ainsi que deux capteurs très très secondaires (un macro et une « caméra Bokeh » tous deux de 2 mégapixels), un capteur selfie de 16 mégapixels et une certification IP 54 qui le protègera des projections d’eau et des poussières.

L’écran Oled dont on parlait plus haut possède une définition Full HD+ et couvre, nous promet-on chez Vivo dans le communiqué de presse, une large gamme de couleurs DCI-P3. Il est en outre courbé à 60 degrés des deux côtés pour favoriser la prise en main. Espérons que cela ne favorisera pas aussi les appuis non voulus sur l’écran. Vivo, comme souvent, propose un système de RAM Étendue, ici en génération 3.0. Cela permet d’éteindre la RAM de 8 GO jusqu’à 8 Go supplémentaires en allant chercher dans la ROM. Rappelons que cette RAM étendue n’est pas aussi rapide que la « vraie RAM ».

La concession la plus notable de cette belle fiche technique est sans aucun doute son SoC Qualcomm Snapdragon 695, qu’on trouvait déjà sur des smartphones milieux de gamme l’an passé. Selon les cas, nous avons parfois eu des smartphones un peu lents avec cette puce.

Disponibilités et tarifs du Vivo V29 Lite

Le Vivo V29 Lite est disponible dès ce 29 juin au tarif de 350 euros en version 8 Go + 128 Go de stockage. Il est livré avec un chargeur 44 W et un étui de protection, qu’on imagine en silicone.

