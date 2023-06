Volvo dévoile sa voiture la moins chère, mais augmente drastiquement le prix d’un autre modèle

En levant le voile sur la Volvo EX30, le constructeur suédois en a profité pour augmenter le prix de son SUV compact, le Volvo XC40. Celui-ci connaît une énorme hausse de prix, de plus de 10 000 euros, à cause du jeu du bonus écologique.

Il y a quelques semaines, Volvo renversait le marché de la voiture électrique, grâce à une baisse de prix de son SUV compact électrique, le Volvo XC40. Pour 46 990 euros, il était ainsi possible de se procurer la version Essential Extended Range, avec 573 km d’autonomie. Ce qui permettait à la firme suédoise de dépasser Tesla et son Model Y en termes de rapport autonomie / prix. Mais ça, c’était avant.

Depuis, Volvo a annoncé son tout nouveau SUV électrique, le Volvo EX30. Nous avons d’ailleurs pu monter à bord lors de son officialisation, afin de vous livrer un premier avis. Le Volvo EX30 est la voiture la moins chère du constructeur suédois, qui démarre à partir de 37 500 euros. Suffisamment abordable pour permettre au bonus écologique de s’appliquer. Du moins, tant que celui-ci n’exclut pas les voitures produites en Chine, comme ce EX30, ce qui devrait arriver d’ici la fin de l’année.

Plus de 10 000 euros de hausse en quelques heures

Et justement, le constructeur suédois a profité de l’arrivée de ce nouveau venu pour chambouler la grille tarifaire du Volvo XC40 Recharge 100 % électrique. Le configurateur en ligne ne propose plus la version à grande batterie (Extended Range) pour 46 990 euros en finition Essential. À la place, il faut se contenter de la petite batterie, avec son autonomie de 467 km. Ce qui suffit amplement à traverser la France comme nous l’avons déjà prouvé.

Pour profiter de la grande batterie, le configurateur annonce un tarif de 51 410 euros, avec la finition Start. Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté un concessionnaire. Et ce dernier nous informe que la finition Essential ne peut plus être commandée et que les tarifs ont augmenté depuis la sortie du Volvo EX30. Le premier prix avec petite batterie démarrerait alors à 51 250 euros, contre 53 550 euros pour la version à grande autonomie.

Bien entendu, à ces prix, il est impossible de pouvoir prétendre au bonus écologique de 5 000 euros. On passe donc d’un prix net de 41 990 euros (après bonus) à 53 550 euros en quelques heures seulement. Chanceux sont les clients qui ont pu commander cette version éphémère au bon prix !

Quelle alternative pour le Volvo XC40 ?

Si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique pour moins de 47 000 euros qui peut remplacer cette Volvo XC40, vous pouvez jeter un coup d’œil à notre grand comparatif. La Tesla Model Y Propulsion revient souvent, avec son excellent rapport qualité / prix, tout comme la Renault Mégane E-Tech.

