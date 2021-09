Xiaomi 11T/11T Pro et Pad 5 : comment suivre en direct le lancement en France

Voici comment suivre en direct l'annonce française des Xiaomi 11T et 11T Pro ainsi que de la tablette Xiaomi Pad 5. L'événement permettra de confirmer les prix et disponibilités exacts des produits pour la France, mais on peut aussi s'attendre à d'autres produits potentiels.

Les Xiaomi 11T et 11T Pro ainsi que la Xiaomi Pad 5 ont été présentés récemment lors d’un événement s’adressant au public international de la marque. Désormais, c’est au tour de la filiale française d’entrer en piste ce mardi 28 septembre 2021.

Voici comment suivre en direct l’événement dédié à la France pour les Xiaomi 11T, 11T Pro et Pad 5.

Comment regarder en direct le lancement des Xiaomi 11T en France

Xiaomi France diffuse son événement en direct sur sa chaîne YouTube. Il vous suffira de lancer la vidéo ci-dessous vers 18 heures (heure de France métropolitaine) afin de découvrir les prix et disponibilités exacts des Xiaomi 11T et 11T Pro dans l’Hexagone.

Lien YouTube

Il se peut en effet que les tarifs changent un peu en France par rapport à ceux annoncés à titre indicatif lors de l’événement mondial.

« 17 minutes chrono »

En outre, d’autres produits peuvent aussi être présentés en plus des smartphones et de la tablette. Xiaomi n’a jamais caché son attrait pour les objets connectés en tous genres, que ce soit pour la maison, la mobilité ou les téléviseurs.

Notez aussi que l’événement s’appelle « 17 minutes chrono ». Il s’agit évidemment d’une référence au temps très restreint dont a besoin le Xiaomi 11T Pro pour se recharger à fond avec sa solution à 120 W.