Xiaomi 12 : images, fiche technique… les fuites s’accumulent avant le lancement

Xiaomi présentera ses Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro entre les deux réveillons, le 28 décembre prochain. Comme souvent, une annonce ne va pas sans ses quelques fuites pré-conférence et le Xiaomi 12 ne fait pas exception. Il commence même à avoir de moins en moins de secrets pour nous.

Commençons par l’extérieur. Le leaker Evan Blass (aka evleaks), généralement fiable, a publié des images du modèle classique.

Image du Xiaomi 12 publiée par Evan Blass 5 jours avant son lancement. // Source : Evan Blass Image du Xiaomi 12 publiée par Evan Blass 5 jours avant son lancement. // Source : Evan Blass Image du Xiaomi 12 publiée par Evan Blass 5 jours avant son lancement. // Source : Evan Blass

Le petit format se confirme

Le design déjà aperçu avec un module photo principal beaucoup plus grand que les deux autres semble se confirmer. Sur le bloc photo, on aperçoit une inscription qui laisse entendre que ce capteur principal possèderait une définition de 50 mégapixels, bien inférieure donc aux 108 mégapixels du Mi 11. Attention toutefois, cela ne veut rien dire quant à la qualité des clichés de cet appareil, beaucoup d’autres facteurs seront bien sûr à prendre en compte.

Pour rappel, le Xiaomi 12 s’annonce aussi plus petit de taille, puisqu’il a été confirmé par la marque qu’il possèderait une diagonale de 6,28 pouces, contre les 6,81 pouces du Mi 11. Certaines rumeurs évoquent la sortie d’un modèle mini également.

La fiche technique et le prix dans la nature

Plusieurs sites comme Phone Arena se sont fait l’écho d’une fuite intervenue sur Weibo. Il s’agit d’une image montrant les spécifications et le prix du Xiaomi 12. L’image ressemble en effet au type de visuels que communique la marque régulièrement.

On y apprend notamment que l’écran afficherait une définition en Full HD+ en 120 Hz, qu’il supporterait l’HDR10+ et le Dolby Vision. DiplayMate aurait noté cet écran A+, la note la plus haute que le site peut attribuer.

Une partie photo qui se précise

Le poster détaille énormément la partie photo. Le capteur principal de 50 mégapixels mesurerait 1/1,28 pouce, avec une taille de pixel de 1.22um, une ouverture à f/1.9 et de la stabilisation optique. Avec le Pixel binning, les clichés de 12 mégapixels afficheraient une taille de pixels de 2,44 um.

Le capteur secondaire serait un ultra grand-angle avec un angle de 123 degrés et une définition de 13 mégapixels, tandis que le troisième module offrirait un zoom X3 avec stabilisation optique.

Côté charge, on serait bel et bien sur du 67 W en filaire et du 30W en sans-fil avec une batterie de 4500 mAh. MIUI 13 semble bel et bien faire partie de l’aventure et la puce Snapdragon 8 Gen 1 donne logiquement accès au téléphone au Wi-Fi 6, au Bluetooth 5.2 et à la connectivité 5G. Signalons aussi la compatibilité probable avec le Dolby Atmos.

Prix et disponibilités probables en Chine

Toujours selon ce poster, trois modèles seront disponibles à l’achat. Un premier avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un second avec 256 Go de stockage et un troisième avec 12 Go de RAM.

Il faudrait respectivement débourser 3699, 3999 et 4399 yuans pour ces modèles, soit 512, 553 et 609 euros si on fait une conversion simple.

