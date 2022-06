Xiaomi : au moins trois smartphones en vue avec du Snapdragon 8+ Gen 1 en 2022

La nouvelle puce ultra puissante de Qualcomm aurait déjà fait fureur chez Xiaomi. Le Snapdragon 8+ Gen 1 équipera le Xiaomi 12 Ultra à venir, mais aussi potentiellement deux autres smartphones premium de la marque chinoise qui devraient l'accompagner.

À peine annoncé, déjà dans un smartphone Xiaomi. C’est devenu une habitude pour le constructeur chinois : dès qu’un processeur dernière génération de Qualcomm arrive sur le marché, il doit déjà être dans l’un de ses produits haut de gamme. Et ce, au prix parfois de quelques ratés dans l’intégration qui ont coûté son autonomie notamment au Xiaomi Mi 11 Ultra l’an dernier.

Bis repetita en vue avec le tout dernier Snapdragon 8+ Gen 1 tout juste présenté par le fabricant américain. On sait déjà que le prochain Xiaomi 12 Ultra qui tarde à arriver en sera très probablement équipé. Mais de nombreuses rumeurs laissent entendre qu’il ne sera pas le seul appareil Xiaomi à en être doté.

Excited to announce our next flagship smartphone will be among the first to feature the new Snapdragon® 8+ Gen 1. We've been working closely with @Qualcomm to ensure a class-leading product experience, achieving breakthroughs in both performance and power consumption. pic.twitter.com/lSrr2xWYBw — leijun (@leijun) May 20, 2022

De la toute-puissance pour tous les budgets

Selon différentes sources citées par le site indien Gizbot, Xiaomi aurait au moins deux autres smartphones en prévision embarquant le dernier SoC de Qualcomm. Tous appartiendraient à la même famille premium. En plus du Xiaomi 12 Ultra, on trouverait donc de possibles Xiaomi 12s et Xiaomi 12s Pro. Et tous trois seraient annoncés dans les prochains jours pour s’ajouter aux existants Xiaomi 12R, Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro.

Si le Xiaomi 12s semble être la version « d’entrée du haut de gamme », afin d’offrir un smartphone abordable avec de la puissance, le Xiaomi 12s Pro serait très proche du Xiaomi 12 Pro, qui s’appuie, lui, sur le Snapdragon 8 Gen 1. Une simple montée en gamme du SoC serait donc en vue et il fut un temps murmuré que le MediaTek Dimensity 9000 devait lui apporter toute sa puissance.

Dévoilé peu de temps après la sortie de son prédécesseur, le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm promet un gain de performances importants et des réductions notamment de problèmes de chauffe. Des gains en consommation d’énergie et aussi en vitesse pour les CPU et GPU sont annoncés.

