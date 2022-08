Le Redmi K50 Ultra tente le divorce avec Xiaomi en misant sur Mercedes

La marque Redmi est connue en Europe pour être une gamme de produits Xiaomi. On parle alors de sous-marque. Pourtant, le groupe chinois a l'ambition d'en faire une marque indépendante. Pour cela, il mise sur un partenariat avec Mercedes pour leur nouveau flagship.

Attention au nom à rallonge : Xiaomi Redmi K50 Ultra Extreme Edition. Entre nous, on l’appellera sobrement Redmi K50 Ultra. Ce modèle doit tenir le rôle du vaisseau amiral de la marque Redmi, il a été annoncé aux côtés du Mi Fold 2 de Xiaomi.

Une fiche technique très sérieuse

Le Redmi K50 Ultra en édition extrême dispose d’un processeur extrême. C’est le dernier SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on trouve chez Samsung, mais aussi sur les derniers Asus. Avec ce SoC, la spécificité est que chaque grand fabricant utilise un système de refroidissement spécial. Il embarque également de la mémoire vive LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

La sous-marque Redmi étant connue pour ses prix plus accessibles, Xiaomi a décidé d’utiliser un écran inhabituel dans ce modèle, avec une définition de 2712 × 1220, appelée par la société 1,5K . Il est censé être le parfait compromis entre la netteté de l’image affichée (446 PPI) et l’économie d’énergie (la matrice est censée consommer un peu plus qu’un écran Full HD, mais moins qu’un écran QHD). L’écran utilisé est bien sûr AMOLED. Il a une diagonale de 6,67 pouces et se rafraîchit même jusqu’à 120 Hz. De plus, le rafraîchissement de la dalle tactile a aussi été boosté. À bord, nous trouvons par ailleurs une technologie qui réduit le scintillement de l’image.

Par ailleurs, on peut supposer que le Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition offrira une autonomie satisfaisante, la capacité de la batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide filaire à 120 W. Enfin, l’appareil photo principal du Redmi K50 EE est basé sur le capteur Samsung ISOCELL HM6 avec une définition de 108 MP. avec stabilisation optique de l’image. Nous trouvons également un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, comptez sur un capteur 20 mégapixels.

La liste des autres caractéristiques est un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, du Wi-Fi 6E, de la 5G, un double GPS, du NFC, un port infrarouge et des haut-parleurs stéréo. Le tout est enfermé dans un boîtier étanche aux projections d’eau (IP53). Ici, il est question d’un peu d’économie… une protection plus importante aurait engendré des coûts plus élevés.

Une édition Mercedes

Actuellement, le Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition ne sera disponible que sur le marché domestique. De notre côté, nous pensons que ce produit changera de nom quand il passera les frontières chinoises.

En fonction des versions, comptez de 400 à 700 euros hors-taxe. La plus grosse variante est le Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition Mercedes, le partenariat avec le constructeur automobile allemand engendre un gros surcoût.

