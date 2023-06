Xiaomi Redmi 12 : à 200 euros, il se ferait battre par… le Redmi Note 12

Xiaomi pourrait prochainement lancer un nouveau smartphone à 200 euros : le Redmi 12. Un modèle assez basique, qui apporterait tout de même un ultra-grand-angle, mais qui pourrait être moins intéressant que le Redmi Note 12 déjà sorti.

En mars dernier, Xiaomi lançait les Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro Plus. Une myriade de smartphones à tous les prix. Mais le constructeur chinois ne serait pas en reste : il s’apprêterait à sortir le Redmi 12, un smartphone à 200 euros, si l’on en croit les dires de Roland Quandt, journaliste de WinFuture.

Se pose déjà une question : dans cette gamme de prix, le Redmi Note 12 frappe déjà très fort. Que pourrait donc bien apporter le Redmi 12 en comparaison ?

Un écran bien moins bon que le Redmi Note 12

Selon le média allemand, ce smartphone Xiaomi serait équipé d’une dalle LCD IPS de 6,79 pouces avec une définition Full HD+ (soit 2460 par 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce, alors même que le Redmi Note 12 jouit d’un affichage Amoled et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur ce point, les deux appareils ne feraient donc pas jeu égal.

Le Redmi 12 //Source : WinFuture Le Redmi 12 // Source : WinFuture

Sur la partie hardware, on aurait droit au SoC de MediaTek Helio G88 Octacore. Ce qui ne permettrait pas d’avoir de la 5G : il faudrait se contenter de 4G, mais à 200 euros, ce n’est rien d’anormal. Côté mémoire, il y aurait 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, pouvant être étendus via une carte microSD (jusqu’à 1 To supplémentaire).

De l’ultra-grand-angle à 200 euros : ce qu’offrirait le Redmi 12

Roland Quandt précise que le Redmi 12 de Xiaomi disposerait d’un capteur photo principal de 50 Mpx (f/1.8), d’un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx (f/2.2), un capteur macro de 2 Mpx (dont on peut douter de la qualité en photo) ainsi que d’un capteur selfie de 8 Mpx. Sur ce point, c’est équivalent au Redmi Note 12, quoique ce dernier possède un capteur selfie de 13 Mpx.

On apprend également que le Redmi 12 pèserait 198,5 grammes pour 8,17 millimètres d’épaisseur et qu’il serait certifié IP53 (protégé contre les projections d’eau). Le journaliste allemand nous fait part d’une certaine inquiétude quant au Wi-Fi sur ce modèle : selon lui, il ne supporterait que la bande 2,4 GHz, pas de 5 GHz a priori. Enfin, le Redmi 12 serait alimenté par une batterie de 5000 mAh rechargeable à une puissance maximale de 18 W, via un chargeur non fourni à l’achat. Là-dessus aussi, le Redmi Note 12 fait mieux avec une puissance de charge de 33 W.

Une bataille Redmi vs Redmi Note aux alentours de 200 euros

Ce Redmi 12 serait « bientôt » disponible à la vente au prix de 199 euros dans les coloris noir et blanc. Rien n’indique qu’il sorte un jour en France, WinFuture n’ayant pas précisé sa disponibilité, mais cela paraîtrait toutefois logique.

Pour sa part, le Redmi Note 12 a été lancé au prix officiel de 200 euros en mars dernier, mais dans sa configuration à 64 Go de stockage. Pour la déclinaison de 128 Go, il faudrait normalement monter jusqu’à 250 euros… mais c’est sans compter les quelques promotions qui font déjà descendre ce tarif de manière significative.

