La tablette Xiaomi Pad 6 est officielle en France, mais les prix ont augmenté

Après une attente palpable, la Xiaomi Pad 6 est enfin accessible aux consommateurs français, toutefois les prix ont augmenté.

La Xiaomi Pad 5 vous a fréquemment été recommandée dans ces colonnes, pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’un bon équilibre entre les tablettes d’entrée de gamme sous Android, et les iPad. En avril 2023, la marque chinoise Xiaomi a révélé lors d’un événement en Chine deux nouvelles tablettes : la Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro. Ces nouveautés ont rapidement suscité un vif intérêt auprès des technophiles. Après quelques mois d’attente, la Xiaomi Pad 6 est enfin disponible sur le marché français.

Pour aller plus loin

Prise en main de la Xiaomi Pad 6 : une tablette milieu de gamme prometteuse

La Xiaomi Pad 6 sera proposée en France en deux versions : une version 6 + 128 Go à 399 euros et une version 8 + 256 Go à 499 euros. Notons cependant une offre promotionnelle early bird à 449 euros pour la précommande de la version 8 + 256 Go jusqu’au 18 juillet.

Il est important de souligner que cette tarification est légèrement supérieure à celle pratiquée dans d’autres pays européens, comme l’Espagne. En effet, on note une différence de 50 euros sur la version 8 + 256 Go.

Pour aller plus loin

Prise en main de la Xiaomi Pad 6 : une tablette milieu de gamme prometteuse

Du haut de gamme Android

La Xiaomi Pad 6 ne ressemble en rien aux précédentes tablettes de Xiaomi. Son design évoque fortement l’iPad Air, avec une finition tout en métal, une épaisseur de seulement 6,51 mm et un poids de 490 grammes. Cette tablette haut de gamme est disponible en trois coloris : gris, bleu et champagne.

Sous le capot, la Xiaomi Pad 6 est équipée du processeur Snapdragon 870. Bien que ce processeur soit sur le marché depuis quelque temps, il reste supérieur à la plupart des processeurs haut de gamme actuels. La tablette dispose d’un écran LCD de 11 pouces offrant une définition 2,8K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz variable dynamiquement. Elle est certifiée Dolby Vision et HDR10.

En termes d’autonomie, la Xiaomi Pad 6 embarque une batterie conséquente de 8 840 mAh, supportant une charge rapide de 33 W. Elle tourne sous MIUI, et côté connectivité, elle dispose du WiFi 6, USB 3.2 Gen 1 et Bluetooth 5.1.

Il est également possible d’acquérir un étui avec clavier en supplément, transformant cette tablette en véritable outil de productivité.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).