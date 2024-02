Xiaomi 14 Ultra : tous les détails déjà confirmés avant le lancement en Europe

Le Xiaomi 14 Ultra a été présenté officiellement en Chine alors que son annonce en Europe approche à grands pas. L'occasion de confirmer toutes les informations à son sujet en patientant.

Ça y est ! On sait déjà tout ce qu’il y a à savoir (ou presque) sur le Xiaomi 14 Ultra alors que sa présentation en Europe est attendue le 25 février prochain. Pas besoin de patienter jusque-là, la marque a déjà officiellement présenté le très ambitieux smartphone haut de gamme en Chine. Dans le même temps, Lu Weibing, vice-président du Xiaomi, a partagé plusieurs informations sur Weibo.

Le Xiaomi 14 Ultra se dote donc d’un écran Oled de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. Le smartphone a des dimensions de 161,4 x 75,3 x 9,2 mm pour un poids de 224,4 grammes. Côté esthétique, le nouveau smartphone mise sur un bloc photo arrière très imposant. Le module adopte une forme circulaire pour loger quatre caméras et semble assez protubérant.

On ne devrait pas avoir à s’inquiéter de la puissance avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 intégrée dans ce Xiaomi 14 Ultra. Pour l’autonomie aussi, la marque veut rassurer avec une batterie de 5300 mAh compatible avec une charge rapide filaire de 90 W qui promet 100 % d’énergie en 34 minutes. Pour la charge sans fil, on va jusqu’à 80 W.

Côté logiciel, Xiaomi met en avant sa nouvelle interface HyperOS qui devrait également s’inviter sur les modèles européens pour remplacer MIUI. Soulignons aussi la fonction de communication par satellite.

Du très lourd pour la photo

De bien beaux arguments, mais c’est évidemment sur la partie photo que le Xiaomi 14 Ultra veut le plus impressionner. On a donc ici, entre autres, un capteur photo principal d’un pouce avec une définition de 50 Mpx avec diaphragme à ouverture variable allant de f/1,63 à f/4,0 avec 1024 positions possibles (vous n’êtes pas limité à seulement deux niveaux d’ouverture). On est ici sur un grand-angle équivalent 23 mm.

À cela s’ajoute trois autres capteurs, tous de 50 Mpx également. On a un ultra grand-angle (équivalent 12 mm, f/1,8), un téléobjectif x3,2 (équivalent 75 mm, f/1,8) et un second téléobjectif, x5 cette fois-ci (équivalent 120 mm, f/2,5). Avec cette configuration, Xiaomi promet aussi un zoom x10 de haut vol même s’il est géré numériquement. Un peu dans la même idée de ce qu’on a vu sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tout cela est fait sous l’égide du partenariat avec le spécialiste Leica tandis que Xiaomi met aussi en avant un modèle d’intelligence artificielle appelé « Xiaomi AISP » capable d’optimiser le traitement photo pour le rendre plus efficace et rapide. Le mode portrait aussi profite d’une intégration de l’IA, notamment pour les vidéos.

Prix du Xiaomi 14 Ultra en Chine

En Chine, le Xiaomi 14 Ultra sort en trois déclinaisons :

6499 yuans (835 euros HT) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

6999 yuans (900 euros HT) pour le modèle 16/512 Go ;

7799 yuans (1000 euros HT) pour celui à 1 To (et toujours 16 Go de RAM).

En Europe, le prix du Xiaomi 14 Ultra devrait être significativement plus élevé

. Pour rappel, le prédécesseur, le Xiaomi 13 Ultra, s’était lancé à 1499,90 euros dans sa configuration à 512 Go.