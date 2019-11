Une Xiaomi Redmi Watch pourrait être dans les tuyaux si l'on en croit les déclarations du patron de la marque.

La Xiaomi Mi Watch a fait grand bruit au moment de son officialisation. Il s’agit d’une montre connectée au design très inspiré de l’Apple Watch, mais qui tourne sous une interface MIUI adaptée au produit et vendue à un prix très agressif en Chine. Or, en plus de cet accessoire, on pourrait aussi assister un jour à l’apparition d’une Redmi Watch.

C’est en effet ce que laisse entendre Lu Weibing, le patron de la marque Redmi, dans une publication postée sur le réseau social chinois Weibo.

Le dirigeant demande en effet à sa communauté ce qu’elle pense de la Mi Watch avant de poser la question suivante : « attendez-vous avec impatience la montre Redmi ? ».

Quelles différences ?

Lu Weibing ne livre aucune information concernant cet éventuel produit, mais il laisse clairement entendre qu’une telle montre connectée serait envisagée. Reste à savoir comment la supposée Redmi Watch se différencierait de la Mi Watch. Peut-être sera-t-elle commercialisée à un tarif encore plus compétitif.

Rappelons que la marque Redmi existe de manière plus ou moins indépendante en Chine alors qu’en France, il s’agit d’une gamme de produits explicitement sous l’égide de Xiaomi. La Mi Watch n’étant pas prévue avant 2020 dans l’Hexagone, il ne faut pas s’attendre à voir la Redmi Watch débarquer ici de si tôt.