Où trouver les meilleures offres sur les produits Xiaomi durant le Black Friday ? Cet article regroupe les meilleurs prix sur les smartphones (Mi 9, Redmi Note 7) et objets connectés de la marque chinoise.

Les appareils de Xiaomi n’échappent pas aux multiples bons plans qui éclosent un peu partout sur les sites marchands durant le Black Friday. Voici une sélection des meilleures affaires à réaliser durant tout le week-end, que ce soit sur les smartphones, les trottinettes électriques, les vidéoprojecteurs ou les appareils connectés de la marque.

Le Xiaomi Mi 9 64 Go à 299,90 euros !

Le Xiaomi Mi 9 est tout simplement le véritable flagship killer de ce début d’année 2019. Xiaomi a en effet fait entrer dans ce smartphone tous les composants haut de gamme que l’on peut attendre d’un flagship de 2019 tout en compressant au maximum le prix. Le résultat est plus que convaincant. Avec sa coque en verre arrondie, son écran OLED à (petite) encoche et son poids plume, il a tout d’un grand.

Ajoutez à cela une fiche technique résolument haut de gamme et vous avez là un challenger plus que sérieux à Samsung ou OnePlus. Le Mi 9 est en effet équipé d’un Snapdragon 855, la puce la plus puissante de 2019, 64 ou 128 Go d’espace de stockage et 6 Go de RAM. Il dispose en outre d’un port USB Type-C, d’un triple capteur photo (objectif principal/zoom optique et ultra grand-angle) et d’une batterie de 3300 mAh capable de durer une grosse journée.

Lancé en mars dernier au prix de 499,90 euros, voici que le prix du Xiaomi Mi 9 baisse de 200 euros durant le Black Friday. Il est en effet affiché au prix de 299,90 euros sur le site de Cdiscount, après application d’une ODR de 50 euros.

Le Xiaomi Mi 9 (64 Go) à 299,90 euros chez Cdiscount

Le Redmi Note 7 à moins de 159 euros (32 Go) et 189 euros (64 Go)

Sorti en France en mars dernier et récemment remplacé par le Redmi Note 8T, le Redmi Note 7 conserve toujours son titre de champion du rapport qualité-prix de 2019, surtout en période Black Friday. Le Redmi Note 7 marque une véritable rupture avec les précédents smartphones de la marque. Ici, la coque est en verre et les finitions résolument premium. Xiaomi a enfin pensé à intégrer un port USB Type-C et n’a pas fait l’impasse sur le port jack.

Il a également intégré les composants les plus performants possible pour un prix sous la barre des 200 euros. Son écran de 6,3 pouces à encoche repose sur une dalle LCD lumineuse et contrastée. Avec son Snapdragon 660, il est capable de faire tourner de façon fluide la très grande majorité des applications du moment. Enfin, il bénéficie d’une autonomie plus que confortable de deux jours grâce à sa batterie de 4000 mAh.

Bref, même si le Redmi Note 8T est disponible depuis quelques jours dans le commerce, le Redmi Note 7 est encore un smartphone plus que recommandable. D’autant plus qu’avec le Black Friday son prix dégringole. Il est disponible à 169,99 euros sur le site officiel de Xiaomi. Comptez également 169 euros pour la version 32 Go chez Darty et 189 euros pour la version 64 Go chez Fnac. Enfin, ou Cdiscount propose la version 32 Go à 159 euros !

Le Redmi Note 7 (32 Go) à 159 euros chez Cdiscount Le Redmi Note 7 (32 Go) à 169 euros sur le site de Xiaomi Le Redmi Note 7 (32 Go) à 169 euros chez Darty

Le Redmi Note 7 (64 Go) à 189 euros chez Fnac.com

Un pack Redmi Note 7 (64 Go) Noir + verre trempé + coque renforcée pour ceux qui veulent se sentir en sécurité

Si le Redmi Note 7 vous intéresse et que vous ne voulez pas passer des heures à benchmarker les coques et autre protection pour l’écran, Fnac propose durant le Black Friday un pack contenant un Redmi Note 7 (64 Go, coloris noir) avec une coque et une protection en verre trempé. L’ensemble est vendu 189 euros chez la Fnac.

Le pack Redmi Note 7 (64 Go) + protections à 189 euros chez Fnac

La trottinette électrique Xiaomi M365 Mi Electric Scooter à 349 euros

Les trottinettes électriques ont cet avantage : il suffit de voir quelqu’un dessus filer sur une piste cyclable les cheveux aux vents pour avoir envie d’en prendre une. La référence du genre est sans conteste la Xiaomi M365 Mi Electric Scooter. Elle bénéficie d’une autonomie de 30 km et d’une vitesse de pointe de 25 km/h. Elle est particulièrement facile à prendre en main, un peu moins à transporter (12,5 kg, tout de même), mais son guidon peut être plié pour prendre moins de place.

Cette trottinette électrique est vendue en temps normal aux alentours de 400 euros. Le Black Friday lui fait perdre quelque 50 euros, et on peut désormais la trouver à 349 euros sur le site de la FNAC ou encore chez Darty.

La trottinette Xiaomi M365 Scooter à 349 euros chez Fnac

La trottinette Xiaomi M365 Scooter à 349 euros chez Darty

La Xiaomi Mi Box S à 54,99 euros

La box TV de votre FAI ne vous suffit pas pour regarder vos séries ou vos films ? Alors c’est qu’il vous faut probablement une box TV d’appoint. Et à ce titre, la Xiaomi Mi Box S est sans conteste le meilleur rapport-qualité de prix de l’année. Installée sous Android TV, elle permet de diffuser très facilement du contenu en streaming jusqu’en 4K et d’installer quelques applications. Google Cast est d’ailleurs intégré nativement à cette box, ce qui en fait un véritable Chromecast de luxe pour à peu près le même prix.

La Xiaomi Mi Box S est par ailleurs livrée avec une télécommande. Celle-ci est très simple et comprend une croix directionnelle pour naviguer dans les menus, une touche Netflix et un micro intégré pour faire appel à Google Assistant. Que demander de plus ?

Un bon prix ? C’est le cas durant ce Black Friday. Habituellement vendue aux alentours de 80 euros, elle est aujourd’hui disponible au prix de 54,99 euros chez Boulanger. C’est 20 euros moins chers qu’un Chromecast Ultra.

La Xiaomi Mi Box S à 54,99 euros chez Boulanger

Le Xiaomi Mi Laser Projector à 1 290 euros

D’aucuns diront que pour un vidéoprojecteur Full HD, le Xiaomi Mi Laser Projector affiche un tarif un brin élevé par rapport à des modèles d’entrée de gamme. Mais si l’on se concentre sur son principal atout, sa courte focale, on est obligé de reconnaître que l’on est en face du meilleur rapport qualité/prix qu’il soit. Concrètement, vous pouvez poser le Mi Laser Projector à moins d’un mètre de votre mur pour bénéficier d’une diagonale d’écran de 150 pouces.

D’autant que le rendu de l’image, en 1 920 x 1 080 pixels est tout à fait correct, aussi bien en 2D qu’en 3D. Le calibrage est suffisamment complet et facile à prendre en main pour que vous ne vous arrachiez pas les cheveux pendant une heure à régler votre Mi Laser. Même sur une surface courbée.

Vendu habituellement 1 590 euros, le Xiaomi Mi Laser Projector affiche un tarif de 1 290 euros sur le site de la Fnac durant le Black Friday.

Le Xiaomi Mi Laser Projector à 1 290 euros chez Fnac