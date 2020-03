Xiaomi Mi 10 : la date de présentation est fixée à la fin du mois pour l’Europe

Xiaomi vient d'annoncer la date de présentation du Xiaomi Mi 10. Réservez votre 27 mars.

Xiaomi a l’habitude de présenter ses nouveaux appareils en deux temps. Une première présentation en Chine pour annoncer le produit et une seconde en Europe pour… donner le prix et la date de sortie et répéter ce qu’on a déjà tous vu lors de l’officialisation chinoise. Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro n’ont pas échappé à cette présentation en deux temps et on connait déjà tout de ces smartphones à l’exception de leur prix en euros et de leur date de sortie dans nos contrées.

Annonce repoussée par le Coronavirus

À l’origine, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro devaient faire leurs premiers pas en Europe à l’occasion du MWC 2020, à Barcelone, mais l’organisme à la tête du salon a annulé ce dernier en raison de l’épidémie de Coronavirus. Il faut donc attendre quelques semaines de plus pour en savoir plus sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro.

Sur Twitter, la marque chinoise en a cependant dit un peu plus et donne enfin une date : le 27 mars !

Enough waiting! See you on March 27th! Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth — Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020

Sortez donc vos agendas si les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro vous intéressent.

Le haut de gamme a un prix

Comme on a pu le voir lors de l’annonce en Chine, le Mi 10 et surtout le Mi 10 Pro sont des smartphones très haut de gamme. Entre la fiche technique très ambitieuse qui ne fait aucune concession et les excellentes notes de DxOMark, il semblerait que le Mi 10 Pro n’ait absolument rien à envier aux meilleurs smartphones du marché.

L’excellence a cependant un prix. En Chine, le Xiaomi Mi 10 Pro démarre à 4999 yuans et sa version la plus évoluée monte à 5999 yuans. Traduits en euros, ces tarifs oscillent donc entre 658 et 790 euros…. hors taxes. Une rapide multiplication laisse penser que par chez nous, le smartphone pourrait jouer avec la barre symbolique des 1000 euros, à l’instar des Galaxy S20, des iPhone 11 Pro ou encore du tout récent Oppo Find X2 Pro.

Autant dire que le combat va être rude cette année.