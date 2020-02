Photo, vidéo, audio… le Xiaomi Mi 10 Pro cartonne sur DxOMark

DxOMark a livré son verdict sur le tout nouveau Xiaomi Mi 10 Pro. Le résultat est sans appel pour le spécialiste : le smartphone chinois est le meilleur de tous en photo, en vidéo et en qualité sonore.

Xiaomi a présenté le 13 février ses Mi 10 et Mi 10 Pro et comme on pouvait s’y attendre, les prix sont plus élevés que pour les modèles de l’année dernière. Avec un prix débutant à 4999 yuans en Chine (soit 658 euros HT en effectuant une conversion brute et devrait certainement donner un prix entre 800 et 900 euros lors de sa sortie en France), le Mi 10 Pro cherche clairement à venir concurrencer les smartphones les plus premium du marché, comme l’iPhone ou les très récents Samsung Galaxy S20.

Des records de qualité

Ce prix pourrait bien être justifié cependant. En effet, selon DxOMark, expert des tests photo, le Xiaomi Mi 10 Pro se positionne comme le meilleur smartphone en photo et en vidéo, mais aussi pour sa qualité sonore avec des scores respectifs de 134, 104 et 76.

Il obtient donc un score moyen de 124 pour son appareil photo (photo + vidéo), surpassant d’un point le score du Huawei Mate 30 Pro 5G. Sont relevés ses excellents détails lorsque les conditions lumineuses sont au rendez-vous — y compris avec l’ultra grand-angle –, sa balance des blancs exacte, son bon zoom et sa très bonne estimation de la profondeur pour le mode portrait.

DxOMark précise néanmoins que l’autofocus peut occasionnellement avoir du mal à faire le point sur les visages, ternir certaines couleurs (notamment le rouge) et créer du ghosting en HDR sur l’ultra grand-angle en mode nuit.

Ce qui lui permet de surpasser sa concurrence, c’est surtout son mode vidéo, très bien stabilisé, offrant de bons détails et avec un autofocus efficace. Il obtient donc 104 en vidéo, contre 102 pour le Mate 30 Pro 5G et l’iPhone 11 Pro Max.

Enfin, DxOMark soulève également les très bonnes performances générales du Xiaomi Mi 10 Pro en audio, avec une bonne dynamique, des basses puissantes et une excellente spatialisation.

Pas de selfie

DxOMark n’a cependant pas testé l’appareil photo frontal du Xiaomi Mi 10 Pro. À ce petit jeu, c’est le Huawei Nova 6 5G qui domine encore avec un score de 100, devant le Samsung Galaxy Note 10+(99) et l’Asus Zenfone 6 (98).

On attendra néanmoins de se forger notre propre avis dès que possible sur ce Xiaomi Mi 10 Pro, une fois qu’il aura été lancé à l’international.