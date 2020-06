Xiaomi Mi Band 5 : tout ce que nous savons sur le très populaire bracelet connecté

Le Xiaomi Mi Band 5 est très attendu. Il faut dire qu'il reprendra sans doute la formule qui fait le succès de cette gamme de produits : forte compatibilité, beaucoup de fonctions et un tout petit prix.

Xiaomi va annoncer le 11 juin prochain son tout nouveau Xiaomi Mi Band 5. Il s’agit de l’actualisation de son très populaire bracelet connecté.

Après les Xiaomi Mi Band 3 et Mi Band 4, le Mi Band 5 est attendu. Pas de doute sur le fait qu’il garde sa formule gagnante : de très nombreuses fonctions à un tout petit prix. Mais cette année Xiaomi a de la concurrence chez Huawei et Honor, mais aussi chez Oppo qui vient d’annoncer le Band. La concurrence est également du côté de la filiale Redmi qui a dévoilé un bracelet complet et pas cher.

Si vous avez déjà eu un Mi Band 3 ou un Mi Band 4, vous connaissez la chanson : c’est un produit qui permet de recevoir les notifications de son smartphone sur son poignet, il permet également de suivre les performances de quelques indicateurs lors de vos sessions sportives. Enfin, il intègre également un capteur cardiaque qui est utilisé essentiellement pour l’activité sportive, ici ce n’est pas un dispositif médical contrairement à l’Apple Watch ou aux produits de Withings.

Quelles nouveautés attendues pour le Xiaomi Mi Band 5 ?

Le Xiaomi Mi Band 5 sera annoncé le 11 juin prochain. Deux nouveautés sont attendues, dont un plus grand écran toujours en couleurs et en technologie AMOLED. Cet écran serait plus grand, 1,2 pouce de diagonale, contre 0,95 pouce dans le modèle actuel. La seconde nouveauté attendue est un capteur SpO2 (saturation pulsée) en plus du capteur cardiaque. Ce capteur mesure le taux de saturation en oxygène pour surveiller des problèmes tels que le stress ou l’apnée du sommeil. C’est une valeur qui s’exprime en pourcentage, elle est normalement située entre 95 et 100 % et s’avère insuffisante en dessous de 95 %.

Pour la petite histoire, Samsung utilisait un capteur similaire sur ses anciens Samsung Galaxy S et Note.

Nous avons également eu droit à un visuel officiel, tout en haut de l’article, qui montre une image avec le bracelet dans quatre coloris différents : vert, rouge, jaune et noir. Outre son écran plus grand, le design du Mi Band 5 ne changera donc pas vraiment. C’est un design relativement ingénieux, car il est possible de changer très facilement le bracelet, on en trouve des centaines à quelques euros dans différentes matières.

L’écran sera plus grand, mais il devrait également offrir une plus grande luminosité, une caractéristique très utile en extérieur. De plus, il bénéficierait de l’intégration de l’assistant Amazon Alexa, en plus d’une puce NFC pour le paiement mobile.

Du côté du logiciel, nous attendons de nouveaux modes pour les sportifs : le yoga, la machine elliptique, le rameur ainsi que le vélo d’exercice. Il serait également possible d’utiliser le smartphone pour déclencher les caméras du smartphone à distance.

Pour rappel, l’annonce du Xiaomi Mi Band 5 est prévue pour le 11 juin prochain. Espérons que Xiaomi ne profite pas de ces nouveautés pour augmenter son prix.