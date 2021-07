Le Xiaomi Mi Notebook Pro X se muscle avec du Intel Core 11e, un écran OLED et désormais un GPU Nvidia RTX 30

Le Xiaomi Mi Notebook Pro X vient d'être présenté une seconde fois cette année avec une nouveauté très intéressante. Il sera désormais proposé avec le GPU GeForce RTX 3050 Ti en plus du iGPU Xe d'Intel.

Le Mi Notebook Pro X nous fait saliver. Mais salive-t-on car on ne trouve pas ce laptop en France ou est-ce que l’on salive car ce produit est vraiment techniquement intéressant ? L’édition 2021 qui avait déjà été dévoilée plus tôt dans l’année avait déjà un argument de poids : un écran OLED de 15 pouces en définition 3456 × 2160 pixels (3,5K). Un écran impressionnant 100 % sRGB et surtout une dalle très lumineuse qui monte jusqu’à 600 cd/m².

Avec un processeur Intel Tiger Lake-H avec un TDP de 35W, i5-11300H (3,1 GHz) ou i7-11370H (3,3 GHz), le Xiaomi Mi Notebook Pro X est vraiment séduisant. Selon la configuration, il existe également 16 Go ou 32 Go de RAM LPDDR4x à 4 266 MHz. Néanmoins, il avait un défaut : que cela soit l’iGPU Iris Xe ou la puce Nvidia GeForce MX450, ce n’était pas un PC assez costaud pour vos sessions de gaming. Voilà justement ce qui nous intéresse sur cette nouvelle variante présentée fin juin 2021.

GeForce RTX 3050 Ti au menu

Désormais, Xiaomi a modernisé son modèle 15 pouces, qui pèse 1,9 kg, avec une nouvelle carte graphique dédiée. Le Mi Notebook Pro X sera proposé avec le GPU GeForce RTX 3050 Ti en plus du iGPU Xe d’Intel. Ce GPU Ampere GA107 offre 2560 cœurs CUDA, 80 Tensor et 20 RT et prend ainsi en charge le ray tracing DXR et le DLSS. C’est une configuration minimale qui vous permettra de lancer tous les jeux récents en définition Full HD. Evidemment, avec un écran 4K OLED 60 Hz, il y a des configurations gaming qui seront bien plus adaptées à cet usage.

Xiaomi a également ajouté du Thunderbolt 4 via USB Type C, deux USB 3.2 Gen2 Type A, une sortie HDMI 2.1 et un capteur d’empreintes digitales. De plus, un module WLAN est désormais compatible Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax).

Ce n’est pas tout puisque Xiaomi en a profité pour augmenter la capacité de la batterie, 80 Wh, ce qui promet jusqu’à 11,5 heures d’autonomie. La charge s’effectue via USB C, et au moyen d’une charge rapide sur un adaptateur de 130 watts, avec une charge rapide : selon Xiaomi, on obtient 50 % de charge en 25 minutes.

Ce laptop sera disponible en Chine dès juillet 2021. La version avec Core i5, 16 Go de RAM et 512 Go SSD, revient à environ 1 040 euros (hors taxes). Evidement, vous obtenez un clavier au format QWERTY ainsi qu’un support client très limité si vous l’importez. Espérons que la marque chinoise commercialise ce laptop en France, ou du moins en Europe, car il est techniquement très séduisant.