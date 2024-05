PPSSPP transforme votre iPhone en PSP, voici comment l’installer en France

PPSSPP, c'est le nouvel émulateur qui vient d'arriver sur iOS. Connu des joueurs PC, Mac et Android, il permet de jouer à tout le catalogue de la PSP de Sony.

Grâce au Digital Markets Act (DMA) européen, nous avons désormais droit à des émulateurs de consoles sur iPhone et iPad. Après Delta pour les jeux Nintendo et Gamma pour les jeux PS1, c’est au tour du plus célèbre des émulateurs PSP de se faire une place dans l’AppStore. PPSSPP est disponible en téléchargement gratuit et permet de rejouer à l’entièreté du catalogue de la console portable de Sony.

Une optimisation inégale, mais une foule de réglages en solution

L’application est livrée avec le Bios de la PSP, mais sans aucun jeu. Il faut se les procurer par ailleurs. Pour les installer, il faut soit en passer par un téléchargement (illégal) depuis l’iPhone et donc un ajout à la main depuis l’application PPSSPP en navigant dans Fichiers, soit par le Finder de macOS ou iTunes sur Windows et glisser les fichiers vers l’app PPSSPP.

PPSSPP dispose de commandes tactiles, mais l’accès aux gâchettes nécessite de jouer en crabe, technique loin d’être innée. Une manette externe est bien plus à propos. Nous avons essayé PPSSPP avec God of War Ghost of Sparta, un des jeux les plus exigeants de la PSP. Et ça ne rate pas, il a quelques soucis de lenteur et de saccades sonores. Heureusement, les paramètres de PPSSPP sont suffisamment étendus pour régler les soucis avec notamment l’option de Saut d’image.

PPSSPP iOS PPSSPP iOS PPSSPP iOS PPSSPP iOS

Dans son annonce, le développeur de PPSSPP, Henrik Rydgård, écrit « merci à Apple d’avoir assoupli sa politique en autorisant les émulateurs de consoles de jeux rétro sur l’AppStore. » Depuis début avril, les vannes sont ouvertes et l’on peut s’adonner aux joies du rétrogaming sur iOS. Mais est-ce si simple ? Oui et non. Deux aspects sont à prendre en compte : l’installation et l’usage.

Comment installer PPSSPP sur votre iPhone

Si vous cherchez PPSSPP sur l’AppStore, vous ne le trouverez pas, à moins d’habiter hors de la zone Euro. En effet, il n’est actuellement disponible que sur des stores étrangers. Mais comme pour Pokémon Go, Mario Kart Tour, ou encore l’adaptation mobile d’Animal Crossing en leur temps, il existe une martingale pour parvenir à contourner cette limitation géographique. Il suffit tout bonnement de se créer un second compte iCloud avec une localisation hors de France. Les Etats-Unis sont un bon choix.

Créer un nouveau compte ici

Se déconnecter de Contenu multimédias et achats en se rendant dans Réglages puis la fenêtre du nom de l’utilisateur

Se reconnecter à ce service avec son profil US

PPSSPP Télécharger gratuitement

Voilà, il n’y a pas d’entourloupe. En suivant ce procédé, vous accéderez à l’AppStore américain et à toutes ses applications indisponibles en France. Bien sûr, il est possible de se reconnecter ensuite avec son compte français, les applications téléchargées entretemps ne disparaissent pas et demeurent parfaitement fonctionnelles. Et si vous souhaitez un pas-à-pas plus détaillé, nous vous recommandons chaudement l’article de Numerama sur le sujet.

Si l’on excepte GBA4iOS qui était parvenu il y a quelques années à se frayer un chemin via une faille dans un certificat de sécurité, cela fait 16 ans qu’Apple résistait aux émulateurs sur ses systèmes mobiles.

Une question légale

PPSSPP permet de lire des ISO ou CSO des jeux. L’utilisation de ces copies de jeux est prohibée à moins que vous ne possédiez la version originale. Notons que, légalement, il est interdit de télécharger une copie de jeu. Aussi, pour être droit dans ses bottes faut-il créer soi-même un dump de jeu à partir de l’UMD d’origine pour le cas de la PSP. C’est bien compliqué, mais c’est la loi.