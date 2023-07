watchOS 10 arrive en bêta publique : comment mettre à jour votre Apple Watch

Après une bêta à destination des développeurs, Apple lance la première bêta publique de watchOS 10. Cette version du système d'exploitation des Apple Watch peut être installée par n'importe qui. On rappelle les nouveautés qui arrivent avec watchOS 10.

Début juin, Apple dévoilait watchOS 10, nouvelle version de son système d’exploitation pour ses Apple Watch, lors de la WWDC 2023. Sans compte développeur, on peut installer cette première bêta publique sur sa montre connectée pour tester les nouvelles fonctionnalités.

Comment télécharger watchOS 10 ?

Si les trois bêtas pour les développeurs de watchOS 10 étaient, de fait, ouvertes à tout le monde, cette version est plus stable. Elle devrait comporter moins de bugs et davantage d’applications devraient être compatibles. Faites attention : si vous installez la première bêta de watchOS 10, vous n’aurez aucun moyen de revenir à watchOS 9, mis à part si vous réinitialisez votre Apple Watch. Aussi, il faut savoir si votre Apple Watch est compatible avec watchOS 10 ou non.

Avant de passer à watchOS 10, il faut télécharger et installer la première bêta publique d’iOS 17, publiée en même temps. Ensuite, ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Rendez-vous dans « Ma montre », puis « Général », puis « Mise à jour logicielles ». Cliquez sur le paramètre « Mise à jour bêta » et choisissez la bêta publique de watchOS 10. Elle pourra alors s’installer sur votre Apple Watch. Il se peut qu’elle n’apparaisse pas dans l’application : auquel cas il faudra vous inscrire sur le site beta.apple.com via votre identifiant Apple, puis réessayer.

Quelles nouveautés pour watchOS 10 ?

Apple a désigné cette dixième version de watchOS comme une refonte majeure, qui vient profondément changer l’expérience de l’Apple Watch. Cela comprend des widgets revus, permettant d’afficher plus d’informations. On trouve aussi des fonctions de santé mentale à l’instar du suivi de l’humeur et, sans grande surprise, de nouveaux cadrans.

Les applications natives ont aussi été revues : c’est le cas notamment de Météo, Stocks, l’Accueil, les Cartes, Messages, Horloge mondiale ou encore Fréquence cardiaque. En fait, la navigation est plus simple et les informations plus accessibles.

