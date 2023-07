iOS 17 et iPadOS 17 : comment installer la première bêta publique sur iPhone et iPad

Après plusieurs semaines depuis la WWDC, Apple a enfin publié la première bêta publique d'iOS 17 et d'iPadOS 17. À la différence des versions bêta pour développeurs, cette version est jugée suffisamment stable pour une utilisation quotidienne. Quant à la version finale, elle est toujours attendue pour cet automne.

Apple a déployé la première bêta publique d’iOS 17 et d’iPadOS 17. Avant toute chose, il est impératif de sauvegarder vos données avant d’installer iOS 17 ou iPadOS 17.

Installer les bêtas d’Apple, c’est simple

L’installation des bêtas d’Apple est rendue facile grâce à une procédure simplifiée. Il suffit de s’inscrire aux bêtas d’Apple sur le site Web d’Apple : beta.apple.com. Par la suite, rendez-vous sur « Réglages » sur votre appareil, puis cliquez sur « Général » et « Mise à jour du logiciel ».

Un menu « Mises à jour bêta » devrait alors s’afficher. Il vous suffit alors de sélectionner iOS 17 Public Beta, de revenir au menu précédent et de vérifier les mises à jour. C’est pareil pour votre iPad.

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 : une amélioration continue

Les changements apportés à iOS 17 ne sont pas révolutionnaires, mais ils apportent une amélioration continue à l’expérience utilisateur. L’app Messages, par exemple, bénéficie d’une recherche améliorée et d’une meilleure expérience avec les messages audio. En empruntant des idées à WhatsApp, Apple permet désormais de glisser sur une bulle pour répondre à un message spécifique dans une conversation.

La fonctionnalité appelée StandBy est l’une des principales nouveautés d’iOS 17. Préparez-vous à dire adieu à votre vieux radio-réveil, StandBy risque fort de prendre sa place sur votre table de chevet.

Les adeptes d’Apple Maps seront ravis d’apprendre que l’application permet enfin de télécharger des cartes hors ligne. Ainsi, même sans signal cellulaire, vous pourrez toujours utiliser l’application. Pour ce faire, recherchez une ville dans les paramètres de l’application, sélectionnez la zone exacte que vous souhaitez mettre en cache sur votre appareil et appuyez sur le bouton de téléchargement. Si Google Maps propose des cartes hors ligne depuis des années, il est agréable de retrouver cette fonctionnalité dans Apple Maps.

Une autre fonctionnalité majeure d’iOS 17 accessible dans cette version bêta est la capacité à ajuster la distance entre vous et votre iPhone pendant la lecture ou le visionnage d’une vidéo. Cette fonction s’appuie sur la caméra TrueDepth (Face ID) pour estimer l’écart entre vos yeux et l’écran.

iOS 17 introduit un nouveau moyen de se connecter avec votre réseau : la création et le partage de fiches de contact via la fonction NameDrop. Vous collez les deux smartphones, les contacts s’échangent d’un téléphone à l’autre.

iOS 17 met l’accent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Le partage de mots de passe et de clés d’accès est désormais facilité. La correction automatique et la dictée ont fait l’objet d’une mise à jour, et le nouveau système de suggestion de texte pourrait s’avérer plus intuitif. Lorsque vous lancez une chanson ou une vidéo, iOS 17 propose automatiquement les appareils AirPlay compatibles à proximité. Et enfin, l’assistant vocal d’Apple est devenu plus accessible que jamais, passant de Dis Siri à simplement Siri.

Quant à iPadOS 17, il y a la refonte de Stage Manager permettant de faire ressembler l’iPad a un ordinateur. Mais aussi si l’arrivée de l’écran de verrouillage personnalisé et l’ajout de widgets interactifs sont vraiment intéressants.

La première bêta publique d’iOS 17 et d’iPadOS 17 apporte donc son lot de nouveautés, certes pas révolutionnaires, mais promettant une amélioration continue de l’expérience utilisateur.

