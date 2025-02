Windows 11 : l’historique de localisation va disparaître

La prochaine mise à jour de Windows verra disparaître une fonctionnalité concernant l’historique des emplacements des utilisateurs. Une suppression qui pourrait impacter certaines applications.

Les mises à jour de Windows se suivent et ne se ressemblent pas. Si la dernière en date cause des problèmes à l’Explorateur de fichiers, celle-ci voit disparaître une fonctionnalité… mais cette fois, c’était prévu. Dans une note, Windows indique vouloir supprimer « l’historique de localisation » déclarant que c’est aujourd’hui une fonctionnalité « obsolète ».

Des applications à revoir

Sobrement, Windows précise que l’abandon et la suppression de cette fonctionnalité, permettait à « Cortana d’accéder à 24 heures d’historique de l’appareil lorsque la localisation était activée ». Microsoft indique également qu’avec cette suppression, les données de localisation ne seront plus stockées localement et que les paramètres correspondants disparaîtront de l’onglet Confidentialité et Sécurité.

Une annonce qui reste surprenante lorsque l’on sait que Windows a désactivé Cortana en 2023, après que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, ait reconnu que l’assistant comme d’autres était « aussi stupide qu’une pierre ».

Malgré cette suppression tardive, il est conseillé aux développeurs de mettre à jour leurs applications si ces dernières utilisaient les données fournies par l’API de Windows sous peine de les voir prochainement dysfonctionner.

En attendant cette suppression définitive par Microsoft, il est toujours possible de se rendre sur la page Confidentialité et Sécurité des paramètres de Windows 11 pour supprimer l’historique de localisation de son appareil.

De son côté, Windows a simplement indiqué que la fonction serait abandonnée et supprimée en février 2025, sans plus de précisions.