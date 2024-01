Chuchotez à cette bague pour discuter avec des IA

La marque VTouch a présenté au CES 2024 une bague connectée d'un nouveau genre. Elle permet de discuter avec une IA en lui chuchotant. De quoi éviter de parler à voix haute avec son smartphone, ce qui peut être gênant pour certains.

Le CES est le salon qui présente les grandes tendances à venir et cette année, les bagues connectées sont à l’honneur. Amazfit y a présenté la Helio Ring : c’est le premier grand constructeur à avoir fait une annonce au salon. Mais il y a aussi les marques plus petites, comme VTouch, qui présente sa bague, la WHSP Ring. Elle n’est pas dédiée à la santé, mais aux assistants d’IA.

Discuter avec l’IA en chuchotant

L’idée de cette bague est d’avoir des conversations avec une IA, sans devoir parler à voix haute. Chuchoter suffit et. cela « permet aux utilisateurs de parler plus facilement dans des environnements bruyants tout en assurant la confidentialité », déclare la marque (via Business Wire). Aucun mot de déclenchement n’est nécessaire. La WHSP Ring peut savoir lorsqu’on s’adresse à elle grâce à des capteurs de proximité intégrés et à de la reconnaissance vocale.

VTouch indique une autonomie d’une journée et demie. La WHSP se range dans un étui de charge qui dispose lui aussi d’une batterie permettant de prolonger l’autonomie de neuf jours. La bague comporte un bouton, qui lorsqu’il est activé cinq fois de suite, permet d’alerter se contacts d’urgence tout en enregistrant le son ambiant.

Plusieurs assistants d’IA seront disponibles, mais aucun assistant vocal

En fait, la bague est connectée à l’application de VTouch, qui proposera plusieurs assistants d’intelligence artificielle, rapporte Engadget. Dans les démonstrations faites sur le salon, on peut tester la bague pour converser avec un conservateur d’art ou encore un psychiatre. Il semble également possible de contrôler ses objets connectés. Néanmoins, impossible d’activer un assistant vocal comme Google Assistant ou encore Alexa.

Cette bague connectée ne sera pas immédiatement en vente, mais sera lancée via un financement participatif sur Kickstarter. Celui-ci devrait ouvrir ce mois-ci. Aucun prix n’a été annoncé pour ce produit.