Apple aurait jeté l’éponge sur ses lunettes AR : Meta seul maître du jeu ?

L’histoire se répète pour Apple : après l’abandon d’un premier projet en 2023, la firme américaine renoncerait à nouveau à ses lunettes AR.

Xreal One // Source : Xreal

Après l’Apple Car, Apple aurait mis fin à un projet de nouveau produit : les lunettes AR.

Le fameux projet N107 semblait ambitieux, selon les rumeurs et autres indiscrétions : créer des lunettes AR élégantes capables de se connecter à un Mac pour projeter un écran virtuel. Façon Xreal, c’est l’entreprise spécialiste de ce segment.

Sur le papier, l’idée semblait prometteuse. Prendre les qualités du Vision Pro, en particulier l’affichage d’un écran et les caméras embarquées, sans les contraintes du gros casque Vision Pro et ses sangles sur la tête.

Les lunettes auraient également eu des verres à teinte variable qui, comme le Eye Sight du Vision Pro, pour signaler aux spectateurs si le porteur était occupé ou non.

Dans les faits, Apple s’est heurté à plusieurs obstacles, selon Bloomberg, et plus particulièrement Mark Gurman, grand spécialiste Apple.

Plusieurs défis selon Mark Gurman

Premier écueil : l’autonomie. Initialement pensé pour fonctionner avec l’iPhone, le projet s’est révélé trop gourmand en énergie. La solution de repli — une connexion au Mac — n’a visiblement pas convaincu les dirigeants lors des phases de test.

Le deuxième défi concernait l’équation économique. Apple devait trouver le moyen de produire un appareil performant tout en maintenant un prix accessible. Une équation qui se serait avérée impossible à résoudre, malgré les ressources considérables de l’entreprise

Cette annulation s’inscrit dans un contexte plus large de difficultés pour Apple dans le domaine de la réalité augmentée et la réalité mixte. Après le lancement de son Vision Pro, début 2024, Apple aurait mis en pause du développement du Vision Pro 2. La firme américaine se pencherait sur une version plus accessible… mais Apple et Samsung ne sont pas loin de commercialiser leur solution, avec Android XR.

Du côté des lunettes connectées, Meta a présenté ses lunettes Orion, un prototype de lunettes AR avec des écrans Micro LED et un bracelet neuronal pour les commandes.