Bosch présente des lunettes connectées parfaites pour vous faciliter la vie au quotidien

Les Bosch Smartglasses Light Drive, de leur nom, s’apparentent à des lunettes intelligentes censées vous faciliter la vie au quotidien. Surtout, son design passe-partout constitue l’un des points forts du produit.

Si le secteur des lunettes connectées peine à décoller, en raison notamment d’une demande loin d’être au rendez-vous, couplée à une offre de produits pour le moins famélique, plusieurs acteurs n’en restent pas moins intéressés par ce domaine au potentiel non négligeable. Si Intel a définitivement abandonné son projet de lunettes intelligentes Vaunt, Facebook et Apple comptent bien à l’avenir sortir un produit de la sorte.

À vélo, en voiture, en cuisine

À ce petit beau monde vient s’ajouter une autre entreprise connue du grand public : Bosch, qui a récemment levé le voile sur une paire de lunettes connectées répondant au nom de Bosch Smartglasses Light Drive. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le communiqué de presse et la vidéo teasing publiés pour l’occasion donnent clairement envie de l’essayer.

Destiné à faciliter votre quotidien, le produit allemand s’utiliserait dans diverses situations banales : lors d’un trajet en vélo, à titre d’exemple, des informations de navigation (flèches directionnelles, nombre de mètres à parcourir avant d’emprunter une nouvelle rue) s’affichent sur votre verre. Au supermarché, l’utilisateur peut consulter une liste de courses et cocher un produit une fois mis dans son panier en tapotant à deux reprises sur l’une des branches.

La firme d’outre-Rhin présente d’autres cas de figure intéressants : suivre une recette de cuisine à votre domicile ou encore accéder à un GPS lors d’un trajet en voiture. Sa fiche technique contient d’autres fonctionnalités plus basiques, mais ô combien essentielles : appels, notifications, alarmes, rappels de calendrier, messagerie WhatsApp et WeChat, notes. Surtout, « les informations projetées restent invisibles pour les personnes extérieures », indique l’entreprise.

L’une des grandes forces du produit réside dans son design classique : son côté passe-partout n’attire pas les regards et fait de cet objet technologique une paire de lunettes comme une autre. D’un poids de 10 grammes, cette dernière offre un champ de vision de 15 degrés, couplé à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sa batterie de 300 mAh lui confère par ailleurs une autonomie de 14 heures. Suffisant pour une journée, en somme.

Exhibé au CES 2020, sortie prévue en 2021

Bosch n’hésite pas à donner des précisions sur la technologie développée par ses soins : « Basé sur une solution MEMS et logé à l’intérieur du système Bosch Light Drive, un scanner laser balaie un élément holographique (HOE) intégré dans le verre des lunettes. Cet élément HOE projette le rayon lumineux à la surface de la rétine pour y former une image d’une grande netteté », peut-on lire.

Autre avantage cité par le groupe : « La technologie Light Drive de Bosch fonctionne également avec les lunettes de correction aux verres bombés, ainsi qu’avec les lentilles de contact ». En d’autres termes, la société élargit le spectre de sa cible visée, et tente de toucher le plus large public possible. Bosch profitera du Consumer Electronics Show (CES) 2020, organisé du 7 au 10 janvier à Las Vegas, pour exhiber son nouveau bébé. Avant de lancer la production en série à partir de 2021, sous la référence BML500P