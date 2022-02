Tag Heuer : cette montre élégante et luxueuse sera mise à jour vers Wear OS 3 à sa sortie

Tag Heuer vient de dévoiler une nouvelle montre connectée pour les plus fortunés. Lancée sous Wear OS 2, elle sera mise à jour à la sortie de Wear OS 3.

Alors que Google a présenté Wear OS 3 il y neuf mois déjà, rares sont les montres connectées lancées depuis à embarquer la nouvelle version de l’OS pour smartwatch. À vrai dire, seules les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont sorties avec cette mise à jour. De leur côté, les autres constructeurs de montres sous Wear OS — comme Mobvoi ou Fossil — ont bien lancé de nouvelles montres depuis, mais qui ne seront mises à jour que dans un second temps.

C’est également le cas de la nouvelle montre connectée de Tag Heuer, pour le moins luxueuse. Dévoilée ce jeudi, cette nouvelle montre connectée se veut pour le moins élégante et se classe incontestablement dans le segment des montres connectées de luxe, aux côtés des montres MontBlanc Summit.

Du côté des caractéristiques, la Tag Heuer Connected Calibre E4 est disponible en deux variantes, une première de 42 mm et une plus large de 45 mm. Le constructeur annonce par ailleurs avoir augmenté l’autonomie du modèle 45 mm de 30 % par rapport à la génération précédente. Si Tag Heuer ne précise pas l’autonomie complète de sa montre, difficile néanmoins d’espérer une autonomie d’une semaine, les montres connectées sous Wear OS proposant généralement une autonomie d’un à deux jours au maximum. Pour les contrôles, on va bien évidemment retrouver un écran Oled tactile de 1,28 (412 x 412 pixels) ou 1,39 pouce (454 x 454 pixels), protégé derrière du verre saphir, mais également une couronne rotative positionnée sur la droite du boîtier en acier inoxydable.

Une montre dotée d’un suivi complet de l’activité physique

Du côté du suivi d’activité, Tag Heuer annonce que sa Connected Calibre E4 intègre des entraînements guidés de 7 minutes avec une mesure de la distance, du rythme et de la fréquence cardiaque. La montre est ainsi dotée d’un cardiofréquencemètre pour la fréquence cardiaque, d’un accéléromètre pour mesurer le nombre de pas et d’un GPS pour mesurer au plus près la distance parcourue. Pour la connectivité, la montre est dotée d’une puce Bluetooth 5.0 afin de s’appairer à un smartphone.

Comme le rapporte le site Android Central, la Tag Heuer Connected Calibre E4 embarque par ailleurs la puce Snapdragon Wear 4100+, l’un des derniers processeurs pour montres connectées de Qualcomm. Il s’agit de la même puce intégrée à la Fossil Gen. 6 qui sera elle aussi mise à jour vers Wear OS 3. En effet, si la montre de Tag Heuer sera lancée en mars sous Wear OS 2, une mise à jour est déjà prévue par le constructeur pour la porter vers wear OS 3 lorsque le système d’exploitation sera disponible pour d’autres constructeurs que Samsung.

Montre de luxe oblige, la tag Heuer Connected Calibre E4 sera disponible au prix fort. En France, la montre sera disponible à partir de 1700 euros pour la version 42 mm avec bracelet en caoutchouc noir et jusqu’à 2400 euros pour la déclinaison 45 mm avec boîtier en titane et bracelet en caoutchouc noir. D’autres modèles seront proposés avec le bracelet et le boîtier en acier ou le bracelet en cuir.

