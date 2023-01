Tag Heuer lance une montre connecté à plus de 2000 euros pour afficher vos NFT

Tag Heuer a dévoilé de nouvelles montres dans sa gamme Connected Calibre E4. De quoi permettre aux plus fortunés de profiter d'un joli design, mais de fonctions qui restent très classiques.

Si Tag Heuer est bien connu des amateurs de montres mécaniques, l’horloger suisse s’est adapté à la tendance des montres connectées depuis quelques années. Il propose ainsi, depuis 2015, sa propre gamme de montres connectées, toujours dotées du système Wear OS de Google. Ce jeudi, la marque a d’ailleurs annoncé de nouvelles toquantes. Particularité de Tag Heuer, les montres sont des modèles très haut de gamme.

Ce sont ainsi trois nouvelles Tag Heuer Connected Calibre E4 qui ont été présentées ce jeudi par la marque suisse. Dans les trois cas, il s’agit de montres dotées d’un boîtier en titane noir. Pour la firme helvétique, il s’agit ainsi des montres les plus légères jamais conçues par Tag Heuer. Notons par ailleurs que les trois modèles profitent de Wear OS en version 2 à leur sortie, mais le constructeur promet une mise à jour dans le courant de l’année vers la dernière version du système de Google, Wear OS 3. Les montres sont également développées dans le but « d’afficher vos œuvres d’art virtuelles à collectionner sur votre poignet avec une preuve de propriété vérifiée ». En d’autres termes, elles permettent de transférer vos NFT pour les afficher en guide de cadran sur la montre.

Parmi les mesures de santé, les trois montres profitent d’un cardiofréquencemètre pour évaluer la fréquence cardiaque, mais aussi d’un gyroscope et d’un accéléromètre pour les mouvements et le nombre de pas. Le suivi GPS est également de la partie pour mesurer précisément la distance parcourue durant vos sorties de trails, de vélo ou de course à pied.

Des montres aux caractéristiques assez classiques

Concernant les différences entre chaque modèle, on va avoir deux versions 42 mm identiques en apparence et un modèle 45 mm. Les deux modèles 42 mm proposent un écran Oled bord à bord avec une définition de 416 x 416 pixels pour un diamètre de 1,28 pouce. L’autonomie annoncée est d’une journée. La version 42 mm Golf Edition est quant à elle plus orientée vers le golf avec un bracelet blanc en silicone, un bracelet noir en cuir et trois balles de golf offertes. Elle intègre par ailleurs plus de 40 000 parcours de golf dans le monde et peut analyser les swings, les clubs utilisés ou la position sur le parcours de golf.

La Tag Heuer Connected Calibre E4 42 mm // Source : Tag Heuer La Tag Heuer Connected Calibre E4 42 mm Gold Edition // Source : Tag Heuer

Pour la version 45 mm Sport Edition, Tag Heuer a adopé un design différent avec une lunette autour de l’écran Oled de 1,39 pouce affichant 454 x 454 pixels. Cette déclinaison est également davantage taillée pour le trail et la randonnée grâce à un baromètre intégré qui va évaluer l’altitude et le dénivelé parcouru.

Les trois montres Tag Heuer Connected Caliber E4 seront disponibles au mois de février. La version 42 mm classique est proposée au prix de 2350 dollars, la 42 mm Gold Edition à 2500 dollars et la 45 mm Sport Edition à 2600 dollars.

