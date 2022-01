Anker Nano II 100W : pour toujours plus de puissance, voici la quintessence des chargeurs en 2022

Avec l'arrivée des charges très rapides et d'appareils mobiles de plus en plus puissants, nous avons besoin de chargeurs de plus en plus puissants et polyvalents. Voici la quintessence des chargeurs en 2022.

Anker, que l’on confond souvent avec Aukey, est initialement un spécialiste de chargeurs, câbles et batteries externes. Désormais, Anker fait beaucoup plus, y compris des vidéoprojecteurs, des écouteurs… mais il reste une des références pour les accessoires.

Pour le CES 2022, Anker a dévoilé son dernier chargeur : 2 USB-C et 1 USB-A capable de déployer une puissance totale de 100 Watts. Il peut monter à 33 Watts par port, mais si vous branchez un PC portable par exemple, ce dernier peut exploiter les 100 Watts de puissance. Il se nomme Anker 736, mais vous pouvez également l’appeler Anker Nano II 100W.

Notez que cet Anker Nano II 100W est également livré avec la technologie PowerIQ 3.0 d’Anker pour optimiser la charge. En plus de cela, il prend en charge USB Power Delivery 3.0 PPS.

Le GaN, un composé magique

Ce chargeur va remplacer l’Anker Nano II 65W, il gagne en puissance tout en conservant un design compact et un poids léger. Comment cela est-il possible ? Ces chargeurs utilisent le GaN (nitrure de gallium), une nouvelle alternative des matériaux semi-conducteurs classiques à base de silicium.

« Le nitrure de gallium peut fonctionner avec des tensions plus élevées que le silicium », c’est ce qui a été expliqué à Numerama lorsque le média a interrogé Jean-Louis Cotin, maitre de conférence à Sorbonne Université et spécialiste de la physique des semi-conducteurs.

« Puisqu’on n’a pas besoin d’abaisser les tensions, cela permet d’avoir moins de composants dans un chargeur. À taille égale on gagne en puissance et le GaN chauffe également moins que le silicium », on est donc face à un matériau magique avec une meilleure efficacité énergétique que le silicium moins susceptible de chauffer trop fortement.

L’Anker Nano II 100W sera vendu environ 80 dollars aux États-Unis, nous n’avons pas encore eu d’information sur sa commercialisation en France.

