PowerColor se lance dans l’audio gaming avec le casque Alphyn AH10

PowerColor, fabricant reconnu pour ses cartes graphiques gaming, fait aujourd’hui son entrée sur le marché des périphériques gaming avec le lancement du casque sans fil Alphyn AH10. Cette nouvelle direction marque un tournant stratégique pour l’entreprise.

Le nouveau casque Alphyn AH10 se distingue par ses trois modes audio préconfigurés. Le mode Théâtre renforce les basses pour une expérience cinématographique immersive, tandis que le mode Gaming privilégie la clarté directionnelle, essentielle pour les jeux de tir. Le mode Musique, quant à lui, offre un équilibre sonore plus neutre.

PowerColor est allé jusqu’à créer son propre logiciel Keystone, développé spécifiquement pour l’AH10. Cette interface permet d’accéder à des profils audio DTS optimisés et propose une personnalisation complète de l’égaliseur. Plus qu’un simple outil de réglage audio, Keystone unifie également le contrôle de l’éclairage RGB des cartes graphiques PowerColor et s’intégrera aux futurs périphériques de la marque.

Quelle autonomie pour le nouveau casque sans fil de PowerColor ?

La polyvalence est au cœur de la conception de l’AH10. Compatible avec PC, consoles et appareils mobiles USB-C, le casque affiche une latence assez faible de 20 ms. Son autonomie atteint 30 heures, avec une fonction de charge rapide permettant de récupérer 2 heures d’utilisation en seulement 10 minutes.

Le confort n’a pas été négligé, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de cuir protéiné. Les contrôles intuitifs donnent accès aux différents modes audio, au volume et au microphone avec réduction de bruit environnemental.

Sous le capot, l’AH10 embarque des haut-parleurs de 50 mm à double chambre, un amplificateur dédié et la technologie DTS Headphone:X pour le son surround 7.1. Cette configuration promet, selon PowerColor, une spatialisation précise du son, particulièrement appréciable en jeu. Il reste maintenant à savoir si le casque gaming est aussi bien que l’annonce l’entreprise, mais il faudra pour cela attendre les premiers tests. Notez aussi que le prix de vente n’a pas encore été communiqué, mais PowerColor est connu pour ses composants avec un rapport qualité-prix assez intéressant.