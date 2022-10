Cette moto électrique 125 cc légère et abordable avec une belle autonomie arrive en France

La marque taïwanaise Tromox débarque sur le marché français avec son Ukko S, une petite moto électrique 125 cc affichant une autonomie de 180 kilomètres. Elle est déjà disponible, à partir de 6 490 euros.

Vous n’avez jamais entendu parler de Tromox ? Rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Mais nul doute que la marque taïwanaise devrait faire beaucoup parler d’elle au cours des prochaines années. En effet, celle-ci se spécialise dans la conception de deux-roues électriques, un segment de plus en plus prisé par les constructucteurs. Même les plus traditionnels s’y lancent, à l’image de Kawazaki, Honda ou encore Harley-Davidson. Sans parler des jeunes marques, comme Super73 ou Zero Motorcycles.

Un poids très contenu

Arrivée sur le marché en 2020, Tromox propose désormais plusieurs modèles, dont la petite Mino, au gabarit réduit et conçue pour un usage majoritairement urbain. En octobre dernier, la firme asiatique levait également le voile sur une nouvelle création, à l’occasion du CIMA Motor Show, le Mondial de la moto chinois.

Baptisée Ukko S, celle-ci affiche un tout autre positionnement, se rapprochant de la catégorie de la Honda MSX125 Grom avec sa longueur de 1,80 mètre et ses jantes de 13 pouces. Disponible en plusieurs teintes et affichant un look plutôt séduisant, cette nouvelle venue a remporté en mai dernier le iF Design Award, l’un des prix de design les plus prestigieux au monde comme l’explique le communiqué de la marque.

Rivale de la Dayi E-Odin 2.0, dévoilée il y a peu, cette nouvelle création affiche un poids contenu de seulement 110 kilos. Une petite performance, que l’on doit notamment à l’usage de d’acier et de carbone pour la réalisation du châssis. La moto est également équipée d’un monobras oscillant, d’une fourche inversée à l’avant ainsi que d’une suspension centrale arrière.

Une conception qui permet d’économiser pas mal de poids sur la balance. A noter que le moteur électrique n’est pas installé dans la roue arrière mais en position centrale, tandis que la transmission est assurée par une courroie.

Déjà disponible en France

La petite moto électrique affiche alors une puissance nominale de 4 kW (5,4 ch) et maximale de 7 kW (9,5 ch) et elle peut alors atteindre une vitesse maximale de 100 km/h selon le site de la marque. Ainsi, cette Ukko S est présentée comme un équivalent 125 cc, alors équipée d’une batterie de 72V 55Ah qui lui permet de parcourir environ 180 kilomètres en mode Eco.

En revanche, Tromox ne précise pas la puissance de la recharge, ainsi que le temps nécessaire pour remplir la batterie. À titre de comparaison, la Dayi E-Odin 2.0 est équipée d’un accumulateur 7,2 kWh, rechargeable en en 10 heures, avec une autonomie de 210 km.

Cette nouvelle Tromox Ukko S est d’ores et déjà disponible en France, par l’intermédiaire du revendeur Volt, pour un prix affiché à partir de 6 490 euros. Elle est éligible au bonus écologique, d’un montant maximal de 900 euros ou 27 % du prix d’acquisition du véhicule comme l’explique le site du Service Public. La liste des distributeurs est à retrouver sur le site de la marque. Ces derniers sont présents en Île-de-France mais également à Marseille, Mulhouse, Toulon ou encore Nantes et La Rochelle.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.