Plus grande autonomie du marché et charge ultra rapide : cette moto électrique casse les codes

L'entreprise finlandaise Verge ouvre les commandes pour sa nouvelle TS Ultra, une étonnante moto électrique affichant 1 200 Nm de couple pour 200 chevaux. Mais c'est surtout sa conception sans moyeu arrière qui interpelle les amateurs, sans oublier son excellente autonomie et sa charge vraiment rapide.

Si vous ne connaissez pas encore la marque Verge, c’est tout à fait normal. Et pour cause, la société finlandaise était jusqu’à peu connue sous le nom de RMK Vehicle Corporation, avant d’opter pour une nouvelle identité. Déjà commercialisée en Europe, la firme spécialisée dans les motos électriques continue son développement et a profité du CES de Las Vegas, qui ouvre ses portes aujourd’hui au public pour ouvrir les commandes d’un nouveau modèle.

Un style étonnant

Il s’agit de la TS Ultra, variante revue et améliorée de la TS que l’on connaissait déjà depuis 2019, sous le nom de RMK E2. Un an plus tard, l’entreprise la faisait évoluer avec une puissance en hausse et un nouveau nom. Et voilà qu’en ce début 2022, une toute nouvelle version vient enrichir le catalogue, avec là encore des performances revues à la hausse.

Au premier abord, il n’est pas forcément évident de distinguer cette nouvelle venue du modèle standard. Néanmoins, les plus observateurs remarqueront tout de même quelques éléments spécifiques, comme l’ajout d’ailerons sur la tête de fourche, ainsi que la présence d’une selle monoplace. Dans l’ensemble, le style reste très proche des TS et TS Pro déjà commercialisées.

Comme ses deux grandes soeur, cette TS Ultra possède la particularité de ne pas avoir de moyeu arrière. Un choix esthétique avant tout, mais également une stratégie technique, qui permet alors de loger le moteur électrique à la place. Ainsi, le noyau en cuivre de ce dernier, ainsi que l’anneau magnétique sont installés sur la partie intérieure de la jante. Et cela a un avantage certain, puisque ce positionnement étonnant permet notamment d’augmenter le couple.

Une autonomie impressionnante

Résultat, celui-ci est affiché à 1 200 Nm, soit 200 Nm de plus que la TS Pro, tandis que la version standard culmine à 700 Nm. Ce qui est déjà énorme. La moto délivre alors pas moins de 201 chevaux, lui permettant de réaliser le 0 à 96 km/h en 2,5 secondes seulement. Ainsi, cette nouvelle venue rivalise avec la radicale HyperFighter Colossus, qui affiche une puissance similaire.

La vitesse maximale de la Verge TS Ultra culmine à 200 km/h, comme le détaille le site de la marque. Mais ce n’est pas son seul atout. En effet, la moto électrique peut parcourir pas moins de 375 kilomètres en une seule charge. Elle dépasse ainsi la Zero Motorcycles DSR/X et ses 357 kilomètres, se positionnant parmi les meilleures du marché, alors que les motos et scooters électriques ont généralement une autonomie assez limitée.

Verge précise que seulement 25 minutes sont nécessaires pour recharger la batterie d’une capacité de 20,2 kWh de 0 à 80 %. C’est une valeur extrêmement encourageante puisqu’à titre de comparaison, la Harley Davidson Livewire nécessite 40 minutes sur le même exercice. La Triumph TE-1 annonce 20 minutes, mais il s’agit d’un prototype.

Il est d’ores et déjà possible de pré-commander son exemplaire de la TS Ultra, affichée à partir de 54 880 euros. Les premières livraisons débuteront alors à partir du 4ème trimestre 2023. À titre de comparaison, la TS standard débute quant à elle à partir de 33 280 euros.

