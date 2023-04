Cette superbe moto électrique au look rétro se recharge en un éclair

La marque américaine Super73 spécialisée dans les motos électriques donne de nouvelles informations sur sa future C1X, déjà montrée sous la forme d'un prototype l'an dernier. On connaît enfin quelques éléments de sa fiche technique, et ça nous met déjà l'eau à la bouche.

En parallèle des voitures électriques, qui se vendent de mieux en mieux au point de dépasser les diesel en France, le marché des motos électriques se développe également en parallèle. Si celui-ci c’est évidemment pas aussi important et reste encore une niche, il commence tout de même à monter en puissance. Cela grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs comme Zero Motorcycle, qui viennent étoffer l’offre aux côtés de constructeurs plus traditionnels à l’image de Kawazaki ou Harley-Davidson, qui a lancé sa marque 100 % électrique LiveWire.

Une charge ultra-rapide

Mais avez-vous déjà entendu parler de Super73 ? Si vous lisez nos lignes, il y a des chances que oui. Cependant, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal, d’autant plus que la jeune marque fondée en 2016 ne devrait pas tarder à faire beaucoup parler d’elle. Puisant son inspiration dans l’esthétique des années 1970, la firme basée en Californie propose une large gamme de vélos électriques et souhaite développer son catalogue de motos.

C’est ainsi qu’en octobre dernier, Super73 dévoilait les premières images de sa C1X, encore sous la forme d’un prototype à l’époque. Néanmoins, ce dernier semblait déjà très abouti et prêt pour la production, même si rien n’avait réellement été confirmé par l’entreprise. Mais quelques mois plus tard, voilà que l’on commence à en savoir un peu plus sur cette nouvelle moto électrique au style résolument rétro. Et bonne nouvelle, elle sera bien produite de série.

Dans un communiqué, l’entreprise américaine donne même quelques-unes des caractéristiques techniques de sa nouvelle C1X. Une petite avancée, alors que le constructeur s’était jusqu’à présent montré assez peu loquace sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout cela est très intéressant. S’il faudra encore patienter avant de connaître la fiche technique détaillée de la moto, on connaît désormais son temps de charge.

Seulement 15 minutes seront nécessaires pour remplir la batterie de 10 à 80 %, tandis que la capacité de cette dernière n’a pas encore été officialisée. Si les journalistes du site Electrek tablaient sur une autonomie de 160 kilomètres environ, celle-ci sera légèrement plus basse. En effet, Super73 annonce 70 miles, ce qui équivaut à environ 112 kilomètres. Ce qui reste bien sûr honorable, mais bien en-dessous des 375 kilomètres de la Verge TS Ultra.

Déjà disponible à la commande

Pour le moment, la jeune entreprise ne donne pas plus d’informations sur sa moto électrique, qui serait dans sa dernière phase de développement selon le communiqué. On ne connaît donc pas encore la puissance ni les performances comme le 0 à 100 km/h de cette C1X, qui ne devrait pas tarder à être officialisée par le constructeur. Les premières rumeurs évoquaient un poids de seulement 136 kilos seulement tandis que la marque annonçait une vitesse de 120 km/h.

Ce deux-roues serait situé à mi-chemin entre le vélo et la moto électrique, avec son style proche des productions actuellement proposées dans la gamme. Cette nouvelle création est notamment équipée de feux à LED et e de jantes de 15 pouces. Nul doute qu’elle pourra être personnalisée et agrémentée d’accessoires, comme le propose la marque pour ses autres modèles. Mais nous le sauront un peu plus tard.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore sa date de sortie officielle, ainsi que son prix. Cependant, cela ne devrait plus tarder, puisque Super73 a ouvert les réservations pour sa moto. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire sur le site du constructeur et de déposer un acompte de 73 dollars pouvant être remboursé. Attention, car les réservations ne semblent être ouvertes qu’aux États-Unis pour le moment.

Cette nouvelle arrivante va étoffer une offre de plus en plus large et répondant à tous les besoins, avec les Daiyi E-Odin 2.0, LiveWire One et autres Zero Motorcycle DSR/X. La firme a également dévoilé sa SR-X, une moto électrique encore au stade de concept mais qui pourrait bientôt voir le jour.

