Essai du Nipponia E-Legance : style rétro et prix abordable, mais performances en retrait

La marque Nipponia ne vous dit peut-être rien, mais le constructeur existe pourtant depuis 1947. L’entreprise a été fondée en Grèce pour proposer des deux-roues abordables au design iconique. Elle s’est faite appeler Mego jusqu’en 1992 avant la création de la marque actuelle, qui produisait jusqu’en 2018 des modèles thermiques.

Depuis, la marque a lancé plusieurs modèles de scooters électriques, très populaires dans son pays d’origine mais aussi aux Pays-Bas, avant de débarquer en France en 2021. On retrouve dans la gamme quatre modèles urbains, dont le E-Legance que nous testons aujourd’hui.

Celui-ci est un équivalent 50 cc, accessible sans permis, au design rétro, qui n’est pas sans rappeler celui d’un Vespa. Son principal atout est son prix relativement accessible, puisqu’il est affiché à partir de 2 670 euros, bonus écologique déduit, ce qui reste particulièrement intéressant.

À noter que Nipponia est une marque distribuée en exclusivité en France par Eccity, dont nous avions testé le Model 3.

Voyons donc ce que propose ce scooter à ce prix, et s’il fait des concessions pour être aussi accessible.

Fiche technique

Modèle Eccity Nipponia e-legance Cylindrée Équivalent 50 Puissance du moteur 3 kW Autonomie indiquée 110 km Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 2 Bluetooth Non GPS Non Écran Electronique Oui Poids 87 kilogrammes Dimensions 115,5 x 70,5 x 195 cm Permis AM Couleur Noir, Blanc, Rouge, Bleu Prix 3060 € Fiche produit

Ce test a été effectué à partir d’un modèle prêté par la marque Eccity.

Un design rétro réussi

Le Nipponia E-Legance se distingue par son design très rétro, arborant une face avant affirmée sur laquelle une ligne chromée et de faux aérateurs lui donnent un air racé. Sur les côtés, on retrouve cet aspect rétro et dynamique, avec notamment des flancs rebondis sur lesquels on retrouve ces mêmes aérateurs factices.

À l’arrière, la marque a dessiné une ligne qui retombe et recouvre en partie la roue arrière. Même sous les pieds du conducteur, le style est à l’honneur, avec des marchepieds en caoutchouc disposés en longues bandes noires, qui témoignent encore une fois du travail des designers.

Ceux-ci ont peut-être poussé l’aspect rétro un peu trop loin, en optant pour un phare avant à halogène d’une couleur jaunâtre, laissant penser qu’il s’agit d’un scooter d’une autre époque. Ce choix est d’autant plus étrange, sachant que les autres optiques sont à LED, y compris à l’arrière, mais aussi car il offre une visibilité très médiocre.

Vous l’aurez compris, le E-Legance affirme son style, non seulement à travers son design, mais aussi le large choix de coloris disponibles, à savoir rouge et bleu pour les plus expressifs ou noir et crème pour les plus discrets.

Malgré un effort sur le style, les plastiques utilisés pour l’E-Legance sont peu flatteurs et on peut s’interroger sur sa durabilité. Les faux aérateurs chromés sont probablement les plus révélateurs et on aurait apprécié des plastiques de meilleure qualité.

Le scooter offre des dimensions assez généreuses, puisqu’il mesure 195 x 70,5 x 115,5 cm. Sa selle deux places est confortable et pensée pour accueillir deux adultes. La position des marchepieds escamotables du passager est également bien pensée, évitant que les pieds ne frottent contre les mollets du conducteur. Les barres de maintien latérales sont également bien proportionnées et faciles à attraper, ce qui offre une position optimale au passager. Le pilote est quant à lui convenablement installé, même si l’espace pour les jambes est quelque peu limité pour les plus grands.

Cette généreuse selle abrite un espace de stockage assez conséquent, permettant d’y loger un casque, le chargeur et même quelques effets personnels. Si vous optez pour le modèle à deux batteries, l’accumulateur occupe alors une grande partie de l’espace disponible, auquel cas seul un casque demi-jet peut être logé sous la selle.

Si vous souhaitez transporter plus, Nipponia a prévu un crochet à l’avant pour y accrocher des sacs, permettant d’augmenter la capacité d’emport. Malheureusement, il faut composer avec l’absence d’une boîte à gant, bien qu’une prise USB-A soit intégrée d’office pour recharger son smartphone.

Le reste du guidon est assez classique : on retrouve sur la partie gauche le commutateur de feux, les clignotants et le klaxon. La partie droite est plus mystérieuse, avec des boutons énigmatiques, dont un sert de frein à main, un autre qui n’a pas d’utilité, et un dernier qui permet de commuter entre les différents modes de conduite.

Pas de connectivité au programme

La marque ayant voulu réduire le prix du scooter, ce dernier ne propose aucune technologie connectée. Exit l’application qui permet de consulter l’état de la batterie ou la localisation du deux-roues.

L’écran est relativement simple, affichant le mode de conduite, la vitesse, le pourcentage de batterie restant et un compteur trip. Ne comptez donc pas sur l’affichage de l’heure, de la température, de l’autonomie restante ou la navigation embarquée.

Fort heureusement, l’écran reste assez lisible en plein soleil, même s’il est recouvert d’un plastique qui paraît peu durable et sensible aux rayures.

Des performances en retrait

Le Nipponia E-Legance est équipé d’un moteur Bosch de 3 000 W monté sur le moyeu de roue arrière. Ce moteur, assez populaire sur le marché, offre en général des performances convenables. Toutefois, il est particulièrement décevant sur ce modèle et a été configuré de manière beaucoup trop prudente par la marque.

En effet, les accélérations sont très douces, puisqu’il faut attendre 12 bonnes secondes pour arriver à 45 km/h. De même, le scooter semble lutter lorsqu’il s’agit de monter une pente. Les choses ne sont pas mieux à deux, ce qui est vraiment dommage au vu de la grande selle proposée par le deux-roues.

Si l’envie vous en prend, un second mode de conduite plus économe est également disponible, réduisant les accélérations et limitant la vitesse à une trentaine de kilomètres, ce qui peut éventuellement être utile dans Paris.

Peu importe le mode de conduite choisi, les réglages sont assez surprenants, puisque le scooter réagit très vite à l’accélération, mais pas au freinage. Ainsi, alors qu’une petite accélération est tout de suite prise en compte, un petit coup de frein est à peine perceptible : et il faut donc apprendre à doser de manière différente selon que l’on accélère ou freine.

En parlant de la capitale, l’E-Legance s’y conduit facilement, aussi bien en termes de maniabilité que de facilité pour se faufiler entre les voitures. On apprécie également les rétroviseurs qui ne dépassent que très peu et offrent une visibilité correcte.

En revanche, la stabilité n’est pas forcément au rendez-vous, en particulier à deux. Le deux-roues peut avoir tendance à perdre de son équilibre à faible vitesse, ce qui peut être inquiétant en interfile.

Mis à part ce défaut, les suspensions sont correctes et le scooter reste assez confortable pour un 50 cc, sans pour autant gommer toutes les imperfections de la route.

Terminons par l’absence de marche arrière, qui n’est pas indispensable, mais aurait été appréciable pour faciliter le stationnement.

Une autonomie respectée et respectable

Le Nipponia E-Legance peut être équipé d’une ou deux batteries de 60V et 26 Ah chacune, permettant ainsi d’atteindre 50 ou 100 km. Celle-ci est assez bien respectée par la marque, même s’il faut souligner que dans le cas du modèle à deux batteries, il faut manuellement ouvrir la selle et éteindre le disjoncteur de la batterie vide pour basculer sur l’autre.

C’est un petit compromis, mais il aurait été appréciable que les deux soient actives simultanément. Heureusement, les deux peuvent être branchées au même temps, ce qui évite d’avoir à sortir la première pour la permuter physiquement avec la seconde.

Pour ce qui est du temps de charge, il faut compter environ 8 heures pour une recharge complète, ce qui est assez classique pour la catégorie. Les batteries sont également amovibles et disposent d’une anse de transport ainsi que d’un indicateur de l’état de charge. Elles sont simples à transporter grâce à leur poids de 10 kg chacune.

Prix et disponibilité

Dans sa version de base, le E-Legance est affiché au prix de 3 060 euros, auquel il faut déduire le bonus écologique de 390 euros, ramenant le prix final à 2 670 euros.

Pour le modèle à deux batteries, il faut compter 3850 euros, moins un bonus écologique de 780 euros, soit 3 070 euros au total.

Au vu du faible écart de prix, il est intéressant d’acquérir le modèle à deux batteries, sachant qu’une batterie supplémentaire peut être achetée pour 830 euros, mais sans subvention.

Le prix reste correct, mais peut-être un peu élevé en comparaison d’un Niu NQi Sport qui est certes plus petit, mais bien plus véloce et mieux équipé, ou même du Easy-Watts e-Opai qui offre des prestations supérieures. Dans tous les cas, les deux modèles sont proposés à un prix inférieur et nous ont également plus convaincus que le Nipponia E-Legance.



