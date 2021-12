En Europe, les Tesla et voitures électriques françaises ont dompté le mois de novembre

Dans un contexte automobile pourtant morose, les véhicules à faible émission continuent de progresser en Europe. Sur l’échiquier des voitures électriques, la Tesla Model 3 caracole toujours en tête du classement des immatriculations, talonnée de près par deux modèles appartenant à Renault.

À l’aube de l’année 2022, le constat devrait être sans appel : la Tesla Model 3 semble bel et bien avoir dominé les ventes européennes de voitures électriques en 2021, bien que les chiffres du mois de décembre ne seront connus qu’en janvier prochain. Il n’empêche : depuis 11 mois, la dynamique est extrêmement favorable pour la star du catalogue du constructeur américain.

En octobre dernier, la berline compacte signait un double exploit grâce à des volumes de ventes exceptionnels, parvenant d’ailleurs à battre les véhicules diesels et essence au classement mensuel des immatriculations. C’était d’ailleurs une première qu’une automobile américaine s’accapare ce titre honorifique sur le marché européen.

La Model 3, encore et toujours

Novembre 2021 ressemble d’ailleurs à un mois comme un autre pour Tesla. Selon les nouveaux chiffres publiés par JATO Dynamics, qui s’intéresse notamment aux immatriculations électriques du Vieux continent, la Model 3 continue de dominer le classement avec un total de 10 739 immatriculations.

Le fabricant d’outre-Atlantique peut aussi être fier de son dernier SUV électrique, la Model Y, qui poursuit sa percée depuis ses débuts en Europe fin août : quelques mois plus tard, il se hisse à la 4e place du classement avec 5347 immatriculations. Il talonne par ailleurs de très près son concurrent direct, la très abordable Dacia Spring.

Volkswagen en embuscade

Le crossover low cost lancé par Renault rencontre un certain succès depuis ses premiers pas, tout comme l’infatigable citadine Zoé, seconde avec 8658 immatriculations. Citons aussi la bonne forme de Volkswagen, avec ses ID.4 et ID.3, respectivement 6e et 7e du classement. La Peugeot e-208, si populaire en France, plaît moins en Europe (9e).

Modèle Immatriculations Tesla Model 3 10 739 Renault Zoé 8658 Dacia Spring 5746 Tesla Model Y 5347 Skoda Enyaq iV 5041 Volkswagen ID.4 4748 Volkswagen ID.3 4707 Peugeot e-208 4454 Volkswagen e-UP 4204 Kia e-Niro 4140 Fiat 500 4113 Mini Electric 4108 Hyundai Ioniq 5 3884 Hyundai Kona 3721 Nissan Leaf 3478 Audi Q4 e-tron 3209 Renault Twingo Electric 3057 Mercedes EQA 2976 Smart Fortwo 2725 Mustang Mach-E 2679

Comme le rappelle JATO Dynamics, les voitures électriques connaissent une belle croissance, dans une conjoncture économique pourtant délicate. En Europe, le marché automobile toutes motorisations confondues a subi une baisse de 18 % en novembre par rapport à l’an passé, et de 29 % par rapport à 2019.

L’organisme rappelle que la pénurie de composants, notamment celle des semi-conducteurs, continue d’avoir un impact négatif sur le secteur. Il estime que le manque d’offre jouerait aussi un rôle, lorsque les voitures électriques, en face, profitent de belles mesures incitatives et d’un catalogue global de plus en plus fourni.

Tâchons désormais de patienter pour connaître les chiffres du mois de décembre et établir un bilan annuel.

