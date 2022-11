Cette « copie » chinoise et électrique de la Porsche Panamera coûte moins de 30 000 euros

Ora lance enfin sa Next Ora Cat en Chine, sous le nom de Lightning Cat. La berline électrique, fortement inspiré de la Porsche Panamera débute à moins de 30 000 euros. Mais aucune date de commercialisation n'a été annoncée pour le moment en Europe.

Si Great Wall Motor (GWM) ne commercialise pas encore ses véhicules en Europe, le groupe chinois commence toutefois à bien se développer. Ce dernier était en effet présent au Mondial de Paris avec ses marques Wey et Ora, et celle-ci avait pas mal de choses à nous montrer sur son stand, avec sa très attendue Funky Cat et son inattendue The Next Ora Cat.

Lancement imminent

Si l’on commence à bien connaître la compacte électrique qui rivalisera avec les Peugeot e-208 et Renault Zoé, la berline électrique est un peu plus mystérieuse. Avec ses lignes inspirées de la Porsche Panamera réalisées en collaboration avec le designer de cette dernière, cette nouvelle arrivante dans la gamme n’avait jusqu’alors donné que peu d’informations à son sujet.

Mais voilà que l’on en sait enfin un peu plus, alors qu’elle débute sa commercialisation en Chine. Attention, car elle prend là bas le nom de Lightning Cat, une appellation qui pourrait également se retrouver sur notre marché, si elle finit par y être lancée. C’est tout à fait probable, alors qu’elle a été montrée au public français en octobre dernier.

Comme l’annonce le site chinois Dongchedi, la berline électrique débute à partir de 189 800 yuans, soit l’équivalent de 26 345 euros selon le taux de change actuel. La version la plus haut de gamme est quant à elle affichée à 269 800 yuans, soit environ 37 450 euros.

Un prix qui lui permet dans tous les cas de profiter du bonus écologique, si elle fait le chemin jusqu’en France. Mais elle a intérêt à faire vite, alors que le gouvernement envisage de supprimer l’aide pour les véhicules fabriqués en dehors de l’Union Européenne. Précisons toutefois que la plupart des voitures chinoises augmentent radicalement leur prix lorsqu’elles sont exportées en Europe comme nous l’avons vu récemment dans notre dossier dédié.

Au total, cinq teintes de carrosserie seront proposées comme l’explique Car News China, tandis que la voiture est équipée d’un tableau de bord divisé en trois petits écrans, associés à une large dalle tactile de 12,3 pouces. Un système audio à 11 haut-parleurs est également proposé, de même que les sièges chauffants.

Plus de 700 kilomètres d’autonomie

La nouvelle Ora Lightning Cat se décline en deux versions, à un et deux moteurs. La première développe 150 kW, soit environ 203 chevaux pour 340 Nm de couple, tandis que la seconde revendique une puissance de 300 kW (environ 407 chevaux), pour un couple de 680 Nm, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes.

La berline électrique offre également trois niveaux d’autonomie, à savoir 555, 600 et 705 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Attention, car celui-ci est beaucoup plus optimiste que notre WLTP européen, il faut donc retirer environ 15 % d’autonomie. À noter que la berline affiche un Cx de seulement 0,22, identique à celui de la nouvelle Ioniq 6.

La nouvelle arrivante dans la gamme est également dotée du système de conduite semi-autonome Ora-Pilot 3.0. Celui-ci, qui semble être un dispositif de niveau 2 combine alors plusieurs technologies, dont l’assistant au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. La voiture est alors équipée de 28 capteurs, dont 12 radars à ultrasons et dix caméras. Aucune date n’a encore été annoncée concernant le début des livraisons. Mais une chose est sûre, les clients français devront prendre leur mal en patience. En effet, Great Wall Motor devrait d’abord arriver en Allemagne d’ici la fin de l’année, puis au Royaume-Uni.

