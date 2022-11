Voitures électriques : un nouveau constructeur américain historique pourrait débarquer en Europe

Chrysler, Chevrolet, Dodge… Tous ces constructeurs pourraient bientôt revenir en Europe, non pas avec de gros moteurs thermiques, mais avec des voitures 100 % électriques.

Dodge étant désormais sous le giron du groupe Stellantis, la firme américaine peut profiter des synergies de groupe pour aller, pourquoi pas, s’essayer ailleurs qu’aux États-Unis.

C’est en tout cas ce que rapportent nos confrères de l’Automobile Magazine qui, selon leurs informations, annoncent que Dodge pourrait arriver en Europe avec deux modèles dans les environs de 2025.

Les deux modèles en question, ce sont les Dodge Challenger et les Dodge RAM. Le premier modèle est une berline à vocation sportive, tandis que le second est un énorme pick-up concurrent du Ford F-150 notamment.

Pour concurrencer le Ford F-150 Lightning ?

En parlant de Ford F-150, c’est d’ailleurs peut-être à cause de lui que Dodge va débarquer sur le Vieux Continent avec un RAM électrique. En effet, la firme à l’ovale bleu a récemment confirmé l’arrivée du F-150 Lightning sur nos routes, un imposant pick-up 100 % électrique que nous avons pu récemment approcher.

Pour le moment, les deux véhicules n’ont pas été présentés. Ils sont encore en cours de développement. Nous devrions en savoir un peu plus au prochain CES de Las Vegas, début 2023, où Dodge devrait présenter l’un des deux produits.

Les deux voitures devraient reposer sur la plateforme STLA de Stellantis, une plateforme qui équipe aussi bien les petits modèles électriques que les plus gros véhicules.

Le retour des constructeurs américains en Europe

Plus généralement, c’est un retour des constructeurs américains historiques qui se profile en Europe. Ford, qui est présent déjà depuis de nombreuses années, entame une profonde transition pour pouvoir continuer de vendre ses voitures, tandis que des marques comme Dodge, Chevrolet ou encore Chrysler passaient par des importateurs pour proposer leurs produits à la clientèle européenne.

Mais avec ces nouvelles ambitions, ces constructeurs pourraient développer un nouveau réseau. General Motors va aussi faire son grand retour en Europe avec les SUV Blazer et Equinox, tandis que Chevrolet devrait proposer son Silverado EV d’ici les prochaines années. Avec l’arrivée des Dodge RAM et Challenger, les amoureux de l’« American Way of Life » devraient être ravis.

