Chrysler Airflow Concept : ce SUV électrique intègre une caméra dans chaque siège pour des visioconférences

Chrysler a présenté un concept de SUV électrique répondant au nom d’Airflow Concept, dans le cadre du CES 2022. Celui qui reflète les ambitions de la marque en matière de véhicules branchés veut mêler modernité et endurance, grâce à une autonomie dépassant les 600 kilomètres et une caméra intégrée dans chaque siège.

Depuis plusieurs années déjà, le Consumer Electronics Show fait la part belle à l’automobile. Ce CES 2022 ne déroge pas à la règle et donne l’occasion au constructeur Chrysler de révéler un tout nouveau concept de SUV électrique, nommé Airflow Concept.

Ce projet, dont on ne sait pas s’il a vocation à devenir un véhicule de série, reflète en tout cas ses ambitions en matière de voitures branchées. Un premier modèle débarquera notamment en 2025, alors que son catalogue sera entièrement électrifié d’ici 2028.

Expérience connectée personnalisée

Le Chrysler Airflow Concept se démarque notamment par sa bouille avant, qui accueille une lame verticale composée de LED en guise de signature lumineuse. Son toit panoramique apporte sans doute une sensation d’espace une fois à l’intérieur, renforcé par un long empattement, assure la filiale de Stellantis.

Le constructeur veut également mettre le paquet sur la connectivité et les technologies embarquées : intelligence artificielle, expérience personnalisée pour chaque passager, multiples écrans, gestion du système d’infodivertissement selon ses besoins et ses intérêts personnels, autant de solutions disponibles au sein du véhicule.

Conduite autonome de niveau 3

Le communiqué de presse officiel s’attarde aussi sur le système STLA AutoDrive, qui offre des capacités de conduite autonome de niveau 3. Le tout pourra être amélioré grâce à des mises à jour logicielles à distance, très courantes désormais sur les nouveaux modèles de voitures électriques.

À l’heure où le Covid-19 a chamboulé nos habitudes professionnelles, Chrysler tente de s’y adapter en intégrant une caméra sur chaque siège de la voiture : cela permettra aux passagers de participer à des visioconférences, que ce soit pour le travail, avec des amis ou la famille.

Dans un registre plus technique, le Chrysler Airflow Concept profite d’une transmission intégrale, d’une puissance de 150 kW (203 ch) et d’une autonomie oscillant entre 563 et 643 kilomètres. La charge rapide sera également de la partie, tout comme des roues de 22 pouces disponibles de série.

