Comment entretenir et faire briller votre voiture électrique : notre sélection de produits

Sommaire Extérieur Intérieur Vitres Accessoires Commentaires

Si vous cherchez quelques références de produits pour prendre soin de votre voiture électrique et la nettoyer, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous êtes au bon endroit. Voici notre sélection pour s'assurer d'avoir une voiture toujours au top.

Si vous avez craqué pour une nouvelle voiture électrique récemment, la garder en superbe état vous intéresse sans doute. Outre les stations de lavage classique, il existe différents produits pour vous permettre de garder l’extérieur en état neuf, et de nettoyer l’intérieur sans difficulté.

Nous vous présentons ci-après notre sélection de produits pour la carrosserie, pour l’intérieur, mais aussi pour les surfaces vitrées, ainsi que quelques accessoires qu’il est toujours bon d’avoir dans sa voiture.

Les produits pour la carrosserie

Tout bon lavage commence par un shampooing, et le Meguiar’s Gold Glass fait partie des références du marché. En plus de faciliter le nettoyage, ce shampoing apporte brillance à la peinture, tout en la lustrant. Le séchage sera également facilité, car il laisse une surface très lisse. Comptez autour de 12 euros pour 500 mL.

Pour se débarrasser des moustiques et autres insectes qui viennent s’échouer sur le pare-chocs de votre véhicule, un bon nettoyant insectes est nécessaire. Celui de ProTech est diaboliquement efficace : pulvérisez avant de passer le jet haute-pression, et la carrosserie sera parfaitement propre. Comptez un peu moins de 20 euros pour 500 mL.

Si vous souhaitez à la fois faciliter le nettoyage, mais aussi préserver l’aspect propre et brillant de votre carrosserie, un traitement hydrophobe céramique est ce qu’il vous faut. Celui de Meguiar’s que nous avons sélectionné présente l’avantage d’être très simple d’utilisation. Pulvérisez à même votre carrosserie mouillée, rincez à l’eau claire, et essuyez pour un effet déperlant immédiat.

De petits résidus de goudron peuvent apparaître sur les parties basses de votre véhicule, et pour éviter de frotter et rayer la carrosserie, votre meilleur allié est un dissolvant spécialement conçu pour cela. Celui de la marque CarPro que nous avons retenu est très efficace pour l’étape dite de « décontamination » de la carrosserie.

Utilisez-le avant le lavage, en pulvérisant directement les parties les plus basses et imbibées de saletés de la carrosserie. Vous verrez alors tous les résidus commencer à se dissoudre sous vos yeux, et un rinçage se chargera de les faire définitivement disparaître.

Entre deux lavages, si quelques traces apparaissent, un « Quick Detailer » est votre meilleur allié. Pulvérisez, passez un coup de chiffon microfibre, et votre carrosserie retrouve toute sa splendeur. Cela fonctionne également pour éliminer la poussière, les traces d’eau persistantes après un séchage, ou encore quelques traces de doigts ici et là. En termes de tarif, la référence de Maguiar’s que nous avons sélectionné est autour de 16 euros pour 473 mL.

Le nettoyage de l’intérieur

Pour l’intérieur de votre voiture, que ce soit les tapis, les sièges, la console centrale ou encore les éléments plastiques de décor, le nettoyant intérieur Tri-Clean de Gtechniq fait des miracles. Quelques pulvérisations suffisent pour qu’il commence à agir, et vous n’avez qu’à l’essuyer avec un chiffon microfibre après quelques minutes pour que votre intérieur retrouve toute sa splendeur. Petit plus, il absorbe les odeurs et est anti-bactérien. Comptez autour de 28 euros pour 500 mL de produit.

Meguiar’s propose un nettoyant multi-surfaces qui se révèle très efficace contre la graisse qui peut s’accumuler sur les plastiques. Si un nettoyant intérieur moins agressif ne parvient pas à retirer toutes les traces de votre intérieur, celui-ci se chargera d’éliminer les saletés les plus tenaces. Le prix est d’environ 16 euros pour 710 mL de produit.

Outre le nettoyage, pour garder votre intérieur en superbe état, un produit visant à protéger les plastiques est toujours bon à appliquer de temps en temps. Celui que nous avons sélectionné laisse une finition naturelle (non-grasse), tout en rendant les plastiques intérieurs comme neufs. Sa protection anti-UV permet de ne pas altérer la couleur d’origine, et de conserver l’aspect neuf pendant plus longtemps. Comptez autour de 13 euros pour 473 mL.

Les surfaces vitrées

Une voiture propre ayant des traces sur les vitres est toujours dommage, c’est pourquoi il est important d’utiliser un nettoyant à vitres très efficace. Meguiar’s propose un produit spécialement prévu à cet effet, qui ne laisse aucune trace, que les vitres soient teintées ou non. Insectes, sève des arbres, film routier : tout disparait facilement. Quelques pulvérisations suffisent pour tout un pare-brise, et en termes de prix, il faut compter autour de 11 euros pour 473 mL.

Si vous souhaitez limiter drastiquement l’utilisation de vos essuie-glaces, un agent hydrophobe comme le Rain-X est fait pour vous. Concrètement, il va laisser une petite pellicule invisible sur vos surfaces vitrées, qui deviendront très hydrophobes. À haute vitesse sur autoroute, le Rain-X permet de se passer d’essuie-glace, puisque les gouttes d’eau n’accrochent plus du tout sur le pare-brise. Une fois qu’on y a gouté, il est difficile de s’en passer. Comptez 9 euros pour 500 mL de produit.

Les accessoires de lavage utiles

Un bon lavage passe par une phase où l’on frotte la carrosserie, et posséder des microfibres de qualité est une nécessité. Ce pack de dix microfibres de la marque Gtechniq est un excellent rapport qualité / prix, et elles peuvent être utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur sans restriction.

L’étape de séchage d’une voiture est l’une des plus importantes. Une serviette de séchage très dense est indispensable pour ne pas utiliser de nombreux chiffons différents pour s’occuper de toute la carrosserie. Celle de Chemical Guys que nous vous conseillons absorbe jusqu’à cinq litres d’eau, et est très grande (60 x 90 centimètres). Un achat indispensable pour se faciliter la tâche.

Si vous souhaitez laver votre véhicule à la main, un bon gant de lavage est conseillé. Celui de Gtechniq est excellent, et conçu pour minimiser l’apparition de micro-rayures lors du nettoyage. Idéalement, il est à associer avec un seau de lavage qui contient une grille permettant de frotter le gant au fond, pour que les saletés restent coincées en bas. Pensez également au seau de rinçage, pour ne pas salir l’eau de lavage. C’est ce qu’on appelle la méthode des deux seaux.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.