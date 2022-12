Cet impressionnant concept-car électrique de 2015 pourrait finalement être produit avec une batterie révolutionnaire

La très controversée entreprise suisse nanoFlowcell avait créé la sensation au Salon de Genève il y a sept ans en présentant un coupé électrique baptisé Quantino. Ce modèle pourrait bientôt être produit aux États-Unis, avec une étonnante batterie à flux initialement développée par la NASA.

L’avènement de la voiture électrique a vu apparaître de nombreuses nouvelles marques, notamment asiatiques, qui ont vu en cette technologie un nouvel Eldorado. Même si beaucoup de startups dans ce domaine sont aujourd’hui tombées dans l’oubli, les constructeurs les plus sérieux (et avec, souvent, le plus de moyens) arrivent en force sur le marché automobile et comptent bien bousculer une hiérarchie bien établie.

Mais avec l’arrivée de l’électrique, d’autres entreprises ont su tirer leur épingle du jeu, notamment les fabricants de batteries, l’élément central d’une voiture électrique. Parmi elles, il y a nanoFlowcell, une société suisse spécialisée dans la recherche et le développement des batteries à flux.

Faire du neuf avec du « vieux » ?

L’entreprise s’était distinguée en 2014 et en 2015 en présentant plusieurs concept-cars, notamment le concept Quantino présenté au Salon de Genève en 2015. À cette époque, nanoFlowcell annonçait quelque chose de révolutionnaire avec une technologie de batterie inédite et initialement développée par la NASA.

Sauf que depuis, c’est silence radio. Jusqu’à aujourd’hui. En effet nanoFlowcell refait parler d’elle et vient de fonder une antenne aux États-Unis où il souhaite produire la Quantino, tout en célébrant le 25e anniversaire de l’entreprise. Une annonce étonnante, puisqu’au moment de la présentation des concept-cars, nanoFlowcell avait indiqué n’avoir aucune ambition de devenir constructeur automobile.

En même temps que son implantation aux États-Unis, la firme suisse présente un nouveau modèle largement inspiré du concept-car Quantino et appelé… Quantino 25. Il s’agit d’une version découvrable du concept-car de 2015 et doté de quatre moteurs électriques, ici chacun développant 59 kW.

L’entreprise affirme que son modèle pourrait passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, soit les performances d’une sportive aguerrie.

Une technologie de batteries qui interroge

Outre ces quatre moteurs, comme énoncé plus haut, c’est sa batterie qui est la plus intéressante, mais aussi la partie la plus controversée. Depuis 25 ans, nanoFlowcell travaille sur la technologie des batteries à flux, un système plutôt simple puisque dans les faits cela se caractérise par deux réservoirs contenant des liquides électrolytiques.

Il y a une pile d’oxydo-réduction où des particules sont chargées en électricité et circulent à travers une membrane permettant de générer de l’électricité et, ainsi, alimenter les quatre moteurs électriques. Jusqu’ici, on ne peut y voir que des avantages, dont notamment la durabilité puisque nanoFlowcell indique que la pile peut encaisser jusqu’à 10 000 cycles de recharge.

Cependant, parmi les gros défauts de cette batterie, c’est sa densité énergétique qui est décriée, puisque la Quantino 25 possède deux réservoirs de 125 litres qui pourraient lui permettre, selon les chiffres avancés par nanoFlowcell, de parcourir jusqu’à 2 000 km. Un nombre impressionnant, mais ramené à la densité énergétique volumique des voitures électriques actuelles dotées de batteries plus classiques, ça n’a rien d’extraordinaire.

nanoFlowcell se défend en annonçant également un prix canon pour faire le « plein ». La firme suisse affirme qu’un litre de liquide électrolytique coûterait environ 10 centimes, soit environ 25 dollars pour faire un plein.

