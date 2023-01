Pickup électrique : un nouveau concurrent pour les Tesla Cybertruck et Ford F-150 Lightning

Au CES de Las Vegas, les constructeur américains sont chez eux, et parmi eux, Ram vient de présenter son concept-car, le Ram Revolution concept, qui annonce l'arrivée de son futur pick-up électrique destiné à concurrencer les dernières nouveautés annoncés par Ford, Chevrolet ou encore Tesla.

Voici un concept-car qui semble très proche du modèle de production. Au CES de Las Vegas, Ram vient de présenter un concept-car de son futur pick-up électrique, avec un ensemble assez spectaculaire, mais suffisamment conventionnel pour se dire qu’il s’agit sans doute du modèle de série à 90 %.

Globalement, le Ram Revolution Concept, c’est son nom complet, reprend les codes esthétiques du constructeur, tout en les modernisants. Le bouclier avant est doté de grands feux de jour qui définissent les parties supérieure et inférieure des optiques, d’un grand badge Ram en 3D qui s’illumine et d’éléments en plastique soulignant sa robustesse.

De profil, ce pick-up aurait presque un côté sportif, notamment avec un pilier A incliné vers l’arrière de façon assez spectaculaire. Le toit noir donne au véhicule un profil plus bas, plus râblé par rapport à d’autres pick-ups. Même le Rivian R1T paraît plus sage à côté.

Le plus technologique des pick-ups électriques ?

À l’intérieur, c’est assez audacieux dans l’ensemble, avec l’absence d’écran sous les yeux du conducteur. Tout est concentré de deux écrans tactiles superposés au format paysage de 14 pouces au centre de la planche de bord. L’écran inférieur peut être réglé sur trois positions différentes, et il peut même être amovible de sorte que le conducteur puisse s’en servir de tablette à l’extérieur et contrôler différentes fonctions du pick-up.

Pour ce qui est des informations liées à la conduite, Ram indique qu’il y a un affichage tête-haute en réalité augmentée projeté sur le pare-brise. Le véhicule est également équipé de caméras à la place des rétroviseurs traditionnels et d’un système de caméra à 360 degrés.

En termes de technologie, Ram annonce une capacité de conduite autonome de niveau 3, sans en dire davantage. Le concept est également équipé de projecteurs extérieurs fournissant « un moyen efficace de communiquer visuellement des informations à l’utilisateur », avec également une fonction appelée « Shadow Mode » qui permet au véhicule de suivre une personne à pied marchant devant. Pas très rassurant, mais pratique pour certains métiers ou certaines activités.

Grosse batterie, grosse autonomie et grosse puissance ?

Comme souvent avec les concepts, les caractéristiques techniques se font rares. Ram n’a pas indiqué l’autonomie, mais nous savons que ce modèle repose sur une architecture 800 volts permettant d’aller chercher une puissance de charge maximale de 350 kW, de quoi gagner 160 km en 10 minutes selon le constructeur.

D’après les premières rumeurs qui ont pu circuler jusqu’ici, le Ram 100 % électrique disposera de deux batteries de capacité différente : 159 et 200 kWh. L’autonomie de la plus grosse batterie devrait osciller entre 640 et 800 km selon le cycle d’homologation américain EPA. Ram devrait également proposer un prolongateur d’autonomie, une caractéristique dont aucun de ses rivaux ne dispose actuellement.

Le Ram Revolution Concept repose sur l’architecture STLA Frame de Stellantis et est équipé de deux moteurs électriques qui lui confèrent quatre roues motrices. Là non plus, la puissance n’a pas été communiquée, mais les différentes rumeurs annoncent jusqu’à 885 ch.

Reste à savoir si ce modèle, dans sa version de série, traversera l’Atlantique. Il y a des chances, puisque ses deux principaux concurrents que sont les Tesla Cybertruck et Ford F-150 Lightning, tandis que le Silverado EV pourrait aussi poser ses roues sur le Vieux Continent. Les amoureux de l’« American Way of Life » devraient être ravis.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.