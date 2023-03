Le fabricant de l’iPhone galère sur la voiture électrique : l’enfer de production de Tesla, 5 ans plus tard

La firme taïwainaise Foxconn, spécialisée dans la fabrication de smartphones et notamment de produits Apple, s'est lancée dans l'automobile. Mais malheureusement, c'est loin d'être un succès, alors que l'entreprise admet que la tâche est plus compliquée que prévu.

Depuis quelques années, et à mesure que l’automobile devient de plus en plus technologique, de nombreuses entreprises spécialisées dans la tech se lancent dans cette industrie. On pense notamment à Apple avec son projet de voiture électrique prévue pour 2025 ou encore à Sony. La firme a dévoilé en janvier dernier son Afeela, conçue en collaboration avec Honda.

Un développement compliqué

Mais une autre entreprise moins connue du grand public a également voulu s’essayer à cet exercice. Il s’agit de Foxconn, une société basée à Taïwan, spécialisée dans la fabrication de smartphones, et notamment des iPhone d’Apple. En octobre 2021, elle avait levé le voile sur trois voitures électriques, suivies par deux autres en fin d’année dernière. Un plan produit très ambitieux sur le papier donc.

Mais la situation est finalement un peu plus compliquée que prévu et la firme découvre à ses dépens que fabriquer des voitures électriques, ce n’est pas la même chose que produire des téléphones. Comme l’explique Bloomberg, Foxconn prévoyait de générer 33 milliards de dollars de bénéfices d’ici à 2025 rien qu’avec son département automobile.

Mais en pratique, la situation est un peu moins rose, malgré le succès de la branche dédiée aux composants électroniques, qui reste sa spécialité. Car l’entreprise pédale un peu dans la semoule, puisque seulement 40 pick-up ont été produits pour le compte du constructeur Lordstown, ainsi que quelques dizaines de bus électriques.

Et cela ne devrait malheureusement pas aller en s’améliorant. En effet, Lordstown Motors, qui a cédé son usine à Foxconn en charge de la production du pick-up Endurance a demandé à son partenaire de cesser sa fabrication. En cause, le coût trop élevé, qui dépassent les 65 000 dollars. Or, c’est justement le tarif affiché par le véhicule pour les clients comme le rappelle Numerama.

De nombreux problèmes

Mais ce n’est pas tout, car l’Endurance a également un gros problème… d’endurance justement. S’il est normal qu’une voiture électrique perde en autonomie par temps froid, le pick-up rival des Ford F-150 Lightning et Tesla Cybertruck perd quant à lui en puissance. Un souci qui a entraîné une vaste campagne de rappel. Lordstown serait désormais en train de chercher un nouveau partenaire plus expérimenté.

Foxconn pourrait aussi perdre la production de la Fisker Pear, une compacte accessible qui devrait rivaliser avec la MG4, entre autres. Il se pourrait que le litige entre l’entreprise taïwanaise et la Lordstown puisse inciter Henrik Fisker à changer d’avis. Des discussions sont toujours en cours entre les deux entreprises.

Désormais, Foxconn est à la recherche de nouveaux partenaires qui souhaiteraient faire fabriquer leurs véhicules par la société asiatique. Elle avait notamment signé un partenariat en septembre dernier avec la start-up californienne IndiEV, qui est actuellement dans une mauvaise passe financière. Le plus judicieux pour l’entreprise serait peut-être de produire en son nom propre les véhicules qu’elle a présenté, comme le Model B, rival de la Renault Mégane E-Tech.

Car si Foxconn avait promis il y a deux ans de créer 13 000 emplois, seulement 1 000 personnes ont finalement été embauchées, tandis qu’un million de dollars a été investi. L’entreprise semble désormais se concentrer sur la fabrication de composants électroniques et prévoit d’accélérer sur la production d’éléments pour les batteries de voitures électriques, afin de garder un lien avec les constructeurs automobiles.

Tesla est également passé par ce genre de problématiques, avec la sortie de sa Model 3. La production de la voiture électrique était alors décrite par Elon Musk comme « un enfer de production » comme le relatait Numerama à l’époque.

