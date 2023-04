800 km d’autonomie et performances hors normes : voici le (gros) problème de cette « voiture » électrique

Le groupe Stellantis vient de dévoiler de nouvelles informations sur le Ram 1500 REV, son pick-up électrique qui sera présenté au salon de l'auto de New-York. Au programme pour cette future voiture électrique : une autonomie gigantesque et une charge ultra-rapide. Mais attention à sa consommation, qui est tout sauf écologique !

Au CES 2023, le groupe franco-italo-américain Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) a dévoilé l’imposant pick-up électrique Ram Revolution concept. Quelques semaines plus tard, à l’occasion du Superbowl, le constructeur américain levait le voile sur la version de série, baptisée Ram 1500 REV. Celui-ci fera le beau lors du salon de l’automobile de New-York dans quelques jours. L’occasion pour Ram de mettre en ligne certaines informations techniques, notamment l’autonomie et la taille des batteries. Attention, les données du communiqué de presse sont totalement délirantes.

Près de 900 km d’autonomie

Les rumeurs avaient vu juste concernant cette future voiture électrique : Ram annonce une autonomie maximale de plus de 800 km… en cycle américain EPA. Ce qui se traduirait, en Europe, par une autonomie d’environ 900 km. Pour y parvenir, le constructeur américain va intégrer une batterie gigantesque d’une capacité de 229 kWh. Ce qui signifie, une consommation théorique d’environ 25 à 28 kWh / 100 km, et c’est sans compter les pertes lors de la recharge. L’autonomie homologuée devrait donc plutôt tourner autour des 30 kWh / 100 km.

C’est énorme, puisqu’à titre de comparaison, l’immense Tesla Model X et sa batterie de 95 kWh consomme environ deux fois moins, sur le papier, avec une autonomie EPA annoncée à 564 km, et même 625 km sur le cycle d’homologation européen WLTP. En d’autres termes, le Ram 1500 REV coûtera environ deux fois plus cher en énergie pour parcourir la même distance. Et quand on sait que l’électricité pollue également lors de sa phase de création, le Ram ne sera pas l’ami des écologistes. Il faut dire que son aérodynamisme qui laisse à désirer (Cx de 0,34) et ses énormes pneus de 22 pouces ne l’aident pas beaucoup.

Une version 560 km avec une plus petite batterie

Heureusement, le constructeur américain prévoit une seconde version, plus « civilisée » de son pick-up électrique, avec une autonomie de plus de 560 km grâce à une batterie d’une capacité de 168 kWh. C’est déjà énorme, mais plus terre à terre. En cycle WLTP, l’autonomie devrait donc être supérieure à 600 km. Mais ce qui nous donne une consommation à peu de chose près identique à l’immense batterie.

À titre de comparaison, le Hummer EV se limite quant à lui à une batterie de 212 kWh, mais avec une autonomie beaucoup plus faible, annoncée à 529 km. Ce qui donne une consommation totalement aberrante de 40 kWh / 100 km. Nous avions d’ailleurs déjà pointé du doigt le problème que cela pouvait représenter : dans certains pays, le Hummer EV pollue davantage que des voitures thermiques… à cause de sa consommation.

Le Ford F-150 Lightning, de son côté (que nous avons eu l’occasion d’essayer), annonce une autonomie de 515 km avec sa batterie de 131 kWh. Ce qui se traduit par une consommation théorique d’environ 25 kWh / 100 km. Il fait donc mieux que le nouveau venu de Ram.

Une recharge ultra-rapide

Toujours est-il que ce Ram 1500 REV s’annonce être une vitrine technologique, avec l’adoption d’une plateforme 800 volts, permettant d’annoncer une puissance de recharge maximale de 350 kW. De quoi récupérer environ 175 km d’autonomie en 10 minutes. Ce n’est pas une révolution, puisque certaines voitures électriques font mieux, à l’image de la Hyundai Ioniq 6 qui récupère environ 400 km d’autonomie en 18 minutes avec une puissance moindre, de 234 kW. Mais c’est tout de même une belle prouesse pour Ram de réussir à proposer une recharge aussi puissante.

Le Ram 1500 REV repose sur la plateforme STLA Frame du groupe Stellantis. Le constructeur prévoit une version XR, qui serait à première vue dotée d’un prolongateur d’autonomie, comme le laisse supposer la pub humouristique diffusée lors du Superbowl.

Un monstre de puissance

Le reste de la fiche technique est impressionnante : le pick-up électrique est capable de tracter 6,3 tonnes, dispose d’une charge utile de 1,2 tonne avec sa grande benne et cache un coffre immense de 425 litres à l’avant (le fameux frunk). Le Ford F-150 Lightning se contente de respectivement 4,5 tonnes, 900 kg et 400 litres. Et pour couronner le tout, on trouve une prise dans la benne capable d’alimenter des appareils jusqu’à une puissance de 7,4 kW, en plus de la prise dans le coffre avant qui propose une puissance de 3,6 kW. C’est ce qu’on appelle le V2L pour vehicule-to-load.

Les performances ne sont pas en reste, avec une puissance de 654 chevaux permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes avec son couple de 840 Nm. Le pick-up électrique peut rouler dans l’eau, avec une hauteur maximale de 60 cm, pour franchir un gué par exemple. Deux moteurs de 250 kW (339 ch) sont installés, pour permettre une transmission intégrale. Le moteur avant peut-être déconnecté pour réduire la consommation de l’engin.

La dotation de série va faire rêver les geeks avec le système Uconnect 5 doté d’un écran de 14,5 pouces, d’un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, d’un écran passager de 10,25 pouces (avec un port HDMI), de rétroviseurs caméra, d’un affichage tête haute et d’un système audio Klipsch Reference Premiere.

Prix et disponibilité

Le Ram 1500 REV sera commercialisé au cours du quatrième trimestre 2024. Il y a donc encore le temps pour les concurrents d’affuter leurs armes. Et notamment le Tesla Cybertruck, qui prévoit de lancer sa production au cours de l’été 2023. La guerre des pick-up électriques est lancée. Bien entendu, cela concerne surtout les États-Unis, et tant mieux, lorsque l’on voit la consommation de ces voitures électriques. Au moins, le Ram 1500 REV permettra de remplacer des pick-up essence qui polluent davantage.

