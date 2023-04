Voiture électrique : le numéro 2 mondial copie Tesla pour améliorer le confort de ses voitures

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique, lève le voile sur une toute nouvelle technologie de suspensions adaptatives baptisée DiSus. Celle-ci va notamment équiper sa supercar Yangwang U9 afin de la rendre plus confortable et efficace, mais pas seulement. Car ce système lui permettra aussi de rouler sur trois roues et sauter sur place. Il sera décliné sur une grande partie des voitures électriques de la marque, dont celles commercialiées en Europe.

Vous connaissez sans aucun doute BYD, si vous avez l’habitude de lire nos colonnes. Mais avez-vous déjà entendu parler de Yangwang ? Probablement un peu moins. Il s’agit d’une jeune marque appartenant au groupe chinois, qui affiche un positionnement plus haut de gamme. En début d’année, la firme levait le voile sur non pas un mais deux modèles, à savoir une supercar électrique baptisée U9 et un SUV hors normes prenant le nom d’U8.

Une suspension inédite

Les deux modèles partagent la même plateforme, mais pas seulement. Car ils vont également recevoir la même suspension, tout juste dévoilée par BYD dans un communiqué. Ce nouveau système porte le nom de DiSus et est totalement inédit dans l’industrie automobile. En réalité, cette appellation regroupe trois technologies différentes.

Le DiSus-C est une suspension pilotée électroniquement, le DiSus-A désigne un dispositif pneumatique tandis que le DiSus-P n’est autre que le système hydraulique. Ces trois technologies, conçues uniquement pour les voitures électriques et hybrides sont indépendantes, comme le détaille le site It Home. Le dernier équipera notamment le SUV et sera associé à un capteur LiDAR pour analyser en temps réel la route et adapter la rigidité des suspensions et la garde au sol.

Mais quel est l’intérêt concret de cette solution ? Le but est bien sûr d’améliorer le confort, grâce à un amortissement qui peut s’adapter à toutes sortes de situations. Outre les mouvements verticaux, ce système gère également les mouvements longitudinaux et latéraux. La voiture devient plus agile et est moins susceptible de se retourner.

La prise de roulis dans les virages à haute vitesse serait également plus maîtrisée. Un vrai atout qui profitera notamment à la nouvelle Yangwang U9, puisque le système DiSus peut également augmenter la fermeté de l’amortissement jusqu’à 200 % afin d’améliorer la tenue de route. Ainsi, la supercar vire à plat et gagne en efficacité.

Des capacités insolites

Mais ce n’est pas tout. Car cette technologie est également capable d’ajuster la garde au sol de la voiture afin de passer certains obstacles ou mares d’eau par exemple. Ce qui sera sans doute particulièrement utile au SUV U8, qui rivalisera notamment avec les Hummer EV, Mercedes EQG et autres Rivian R1S. Mais ce qui permet à ce système de se distinguer d’une simple suspension adaptative, c’est que les roues sont indépendantes.

Et cela change vraiment quelque chose. Car cela rend le véhicule plus polyvalent, pouvant rouler sur tous les types de terrains. C’est ce qui permet alors à la voiture d’être à plat même si le sol n’est pas totalement lisse par exemple.

La suspension DiSus-X va encore plus loin : les quatre roues peuvent aussi se lever en même temps, ce qui signifie tout simplement que la voiture peut sauter sur place. C’est cette suspension qui équipe la YangWang U9. Une fonctionnalité dont l’utilité n’est pas forcément évidente au premier abord, mais qui est très impressionnante comme le montre la vidéo Twitter partagée par la marque chinoise.

La supercar électrique U9, forte de 1 100 chevaux sera donc dotée de cette technologie, qui pourra aussi lui permettre de rouler sur trois roues comme on peut le voir ici. Utile si une roue se détache, comme lors de cet étonnant accident filmé par une Tesla il y a quelques jours. De son côté, le SUV pourra se déplacer en crabe, comme le Tesla Cybertruck, entre autres. Une technologie qui nous rappelle également celle développée par Hyundai et qui permet de faire demi-tour sur place comme le Rivian R1T.

Les voitures de la marque YangWang ne seront pas les seules à s’équiper de cette technologie, puisque ce sera aussi le cas du Denza N7 (DiSus-A) ainsi que des BYD Han et Tang (DiSus-C), déjà lancés en Europe. La gamme BYD Ocean incluant la Seal et la nouvelle e2 tout juste dévoilée sera aussi concernée. Le constructeur précise que cette suspension pourra être intégrée à certaines voitures électriques déjà en circulation, grâce aux mises à jour OTA à distance.

La nouvelle Denza-N7 se dote donc d’une technologie similaire à celle déployée par Tesla il y a quelques mois sur ses voitures électriques. En effet, le système DiSus-A permet de prédire l’état de la route à l’avance, grâce aux différentes caméras, pour pouvoir piloter l’amortissement en mode prédictif.

