Ce SUV électrique est impressionnant : il peut flotter, rouler avec un pneu crevé et faire le crabe

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique, vient de dévoiler son nouveau SUV, le Yangwang U8. Celui-ci cible un public très luxueux, amoureux des belles voitures performantes et aventurières. Le véhicule est en effet quasiment insubmersible : il flotte sur l'eau. Mais ce n'est pas tout, sa fiche technique est impressionnante.

Si vous suivez avec assiduité la rubrique automobile de Frandroid, vous devez connaître le constructeur automobile BYD, qui est aussi leader dans la fabrication des batteries. Si ce n’est pas le cas, pas de panique, mais on vous prévient tout de suite : vous allez beaucoup en entendre parler dans les mois et années à venir.

BYD est le numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla. Ce géant chinois a tout récemment fait son arrivée en Europe, et notamment en France, avec trois voitures électriques : Atto 3, Han et Tang, vendues entre 43 000 et 72 000 euros.

Une nouvelle gamme très luxueuse

Pour inonder le marché, BYD veut aller plus loin et souhaite désormais faire de l’ombre aux constructeurs de prestige. Pour ce faire, BYD vient d’annoncer la création d’une marque dédiée (comme on peut le voir sur le live restransmis sur Autohome), dénommée YangWang, composé de deux modèles 100 % électriques : un SUV, le Yangwang U8 et une hypercar, la YangWang U9 que nous avons présenté en détail dans une autre actualité. Intéressons-nous de plus près à la première, la plus civilisée, si l’on peut dire.

Avec le YangWang U8, BYD veut concurrencer frontalement Land Rover avec son futur Defender électrique et Mercedes avec son futur EQG. Nous sommes en présence d’un 4×4 résolument haut de gamme, avec des performances époustouflantes et de très bonnes capacités de franchissement.

4 moteurs électriques et une puissance phénoménale

Il est équipé de quatre moteurs, un par roue, ce qui lui confère la possibilité de tourner sur lui-même avec le mode crabe, comme nous avons pu le voir sur le Mercedes EQG. Mais surtout, cela lui assure une tenue de route à toute épreuve, grâce à la technologie du torque vectoring, permettant à chaque roue d’adapter sa vitesse à la hausse ou à la baisse selon le besoin.

La voiture est basée sur une toute nouvelle plateforme, baptisée e4, qui fait référence aux quatre moteurs. Chacun des moteurs peut fournir une puissance de 220 à 240 kW (300 à 325 ch) avec un couple de 320 à 420 Nm. De quoi proposer, au total, une puissance maximale de 1 100 chevaux et un couple camionesque de plus de 1 000 Nm. BYD annonce alors un 0 à 100 km/h abattu en moins de 3 secondes pour le SUV électrique.

Chaque moteur peut monter à 20 500 tours par minute et BYD annonce une efficacité énergétique de 97,7 %. Un rendement qui s’approche de 98 %, plus élevé donc que le moteur révolutionnaire présent dans la voiture solaire Lightyear 0, et potentiellement dans la future Lightyear 2 tout récemment dévoilée.

À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid annonce une puissance de 1020 ch et 1 450 Nm de couple pour un 0 à 100 km/h réalisé en 2,1 secondes. Son moteur est capable de tourner jusqu’à 23 000 tours par minute.

Une voiture pensée pour le offroad

Le YangWang est un beau bébé, avec une longueur de 5,3 mètres et une largeur de 2 mètres avec un empattement de 3,05 mètres qui devrait proposer une très bonne habitabilité à l’intérieur. Les poignées des portières sont rétractables, pour améliorer l’aérodynamisme. Du côté des roues de 20 pouces, on trouve des pneus extra larges de 275 mm de largeur.

La voiture est pensée pour les aventuriers : elle est capable de rouler à 120 km/h avec un pneu à plat ! Cela est rendu possible par les quatre moteurs, qui peuvent corriger en permanence le couple pour maintenir la direction de la voiture. Plus impressionnant encore, la voiture peut ralentir de 100 à 0 km/h en 40 mètres seulement (décélération supérieure à 1 g), sans freinage mécanique, en utilisant uniquement le freinage régénératif des moteurs. À titre de comparaison, une voiture freine habituellement en 36 mètres environ, en utilisant les freins mécaniques.

La YangWang U8 est également capable de faire demi-tour dans un diamètre de 12 mètres, sans toucher au volant, grâce aux quatre moteurs qui lui permettent également de tourner à 360° sur elle-même sur certains revêtements.

Un bateau ou une voiture ?

Pour reprendre l’idée d’Elon Musk avec son Cybertruck, le SUV de BYD est waterproof (certifié IP68), ce qui lui permet de flotter à la surface de l’eau. Les quatre moteurs indépendants pourront aider la voiture à se déplacer sur l’eau, à condition d’avoir une eau calme et plate.

Le reste de la fiche technique n’a pas été dévoilée par BYD. Mais on distingue trois capteurs sur le haut du pare-brise qui ressemblent à des LiDAR pour la conduite autonome.

Prix et disponibilité : ça pique

Concernant le prix, la nouvelle marque de BYD, YangWang, souhaite vendre des voitures entre 800 000 à 1,5 million de yuans, soit entre entre 110 000 et 210 000 euros au taux de change actuel.

La YangWang U8 devrait être vendue en Chine aux alentours d’un million de yuans, soit environ 140 000 euros. Il est fort probable que cette nouvelle marque fasse son arrivée en Europe dans les mois ou années à venir. Cependant, les tarifs risquent d’être très salés, avec des prix supérieurs du fait du processus d’importation notamment.

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1514614_a-bord-des-voitures-electriques-byd-une-model-s-au-prix-dune-model-3-vraiment-notre-avis

