La voiture solaire abordable Lightyear 2 connaît sa première traversée du désert

Après avoir annoncé l'arrêt de la production de la Lightyear 0, la firme néerlandaise n'est plus très certaine de pouvoir lancer son second modèle, la Lightyear 2, en 2025. La voiture solaire abordable pourrait finalement ne jamais voir le jour, en raison d'importantes difficultés financières. On fait le point sur la situation.

Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous avez sans doute déjà entendu parler de Lightyear. Il s’agit d’une jeune start-up néerlandaise, qui possède la particularité de concevoir des voitures électriques fonctionnant à l’énergie solaire. La firme avait notamment dévoilé sa Lightyear 0, une berline très prometteuse que nous avons eu la chance de pouvoir essayer.

Des projets perturbés

Celle-ci avait fait couler beaucoup d’encre en raison notamment de son aérodynamisme impressionnant, avec un Cx (coefficient de trainée) record de 0,175. De quoi largement battre les 0,20 de la Mercedes EQS. Sauf que le projet pourtant très alléchant de l’entreprise est tombé à l’eau et la production de la berline a finalement été annulé. La firme souhaite en effet se concentrer sur un autre modèle.

Il s’agit de la Lightyear 2, qui prend également la forme d’une berline, au style un peu plus conventionnel. C’est lors du CES de Las Vegas en début d’année que le constructeur a officialisé son arrivée sur le marché, via une série de photos. Un lancement prometteur, puisque cette nouvelle création se veut bien plus abordable.

En effet, on parle d’un tarif tournant autour des 40 000 euros environ, contre 300 000 euros pour la Lightyear 0. Sur le papier, tout va bien donc. Sauf qu’en réalité, nous ne sommes pas sûrs du tout de voir arriver la berline solaire sur le marché. C’est en tout cas ce que laisse entendre Bernd Martens, membre du conseil de surveillance de l’entreprise et ancien directeur des opérations, aux journalistes du quotidien allemand Automobilwoche.

Si ce dernier affirme que le constructeur est sur la bonne voie et a constitué une solide équipe afin de préparer le lancement sur le marché de la Lightyear 2, il est un peu moins optimiste sur un point : la date de lancement. Celle-ci est en effet prévue pour l’année 2025, mais il se pourrait que l’échéance ne soit pas respectée. Selon le porte-parole, des discussions sont actuellement en cours avec les fournisseurs.

Un lancement incertain

Ce dernier affirme continuer de croire pleinement « au concept de commercialisation d’un véhicule électrique doté de la technologie solaire à un prix attractif avec le Lightyear 2« . Mais dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples. Certes, la berline était annoncée à 30 000 euros lors de sa première révélation, à la fin de l’année 2021. Un tarif qui a finalement été revu à la hausse et qui a pris 10 000 euros d’un coup.

De plus, et comme le souligne le site Electrive, le développement de la voiture n’est toujours pas terminé, et les technologies utilisées ont donc pris de l’âge. Ce qui signifie que des changements pourraient encore être apportés, ce qui ferait grimper le prix final. Et cela pourrait également encore retarder le lancement de la berline. Au risque de lasser les clients.

Pour le moment, plus de 40 000 réservations auraient déjà été enregistrées pour cette dernière. Ce qui ne semble pas vraiment avoir d’impact positif sur la situation de l’entreprise, qui connaît d’importantes difficultés financières. Ce sont d’ailleurs elles qui ont conduit le constructeur à annuler la Lightyear 0. Le lancement de ce modèle plus abordable pourra-t-il changer la donne, comme la Model 3 chez Tesla ?

Rien n’est moins sûr pour le moment. Pour mémoire, la rivale de la voiture solaire développée par Aptera devrait pouvoir afficher une autonomie dépassant les 1 000 kilomètres en une seule charge. Une donnée qui s’entend probablement selon le cycle d’homologation EPA. On ne connaît en revanche pas sa puissance ni la taille de sa batterie. Mais quoi qu’il en soit, pas sûr que cette technologie ait réellement un avenir, comme nous l’expliquions dans un précédent article…

Une histoire qui nous rappelle justement celle de Sono Motor, avec la Sion. Nous avons appris tout récemment la fin de l’aventure, et l’impossibilité pour l’entreprise de rembourser les clients… jamais livrés.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).