Fisker Ocean et « recharge » en 5 minutes, on en sait plus sur la technologie qui se cache derrière

Le constructeur chinois Nio, présent en Europe depuis quelques mois, doit désormais composer avec l'arrivée d'Ample, une entreprise américaine qui propose une solution concurrente pour "recharger" une voiture électrique rapidement. Celle-ci permet d'échanger la batterie d'une voiture électrique en seulement cinq minutes. Et justement, le Fisker Ocean va devenir compatible avec cette solution.

Nio est notamment connue pour ses voitures électriques, qui commencent tout doucement à arriver en Europe, notamment les berlines Nio ET5 et Nio ET7, à tel point que cela inquiète les marques traditionnelles comme Audi. Mais la firme chinoise est également très avancée en ce qui concerne la recharge.

Un nouveau rival

En effet, le constructeur a récemment levé le voile sur une borne délivrant une puissance de 500 kW et capable de charger une voiture électrique en 12 minutes. Par ailleurs, il est également le premier à avoir proposé l’échange de batteries. Une technologie qui prend la forme d’un box dans lequel la voiture entre tandis qu’un robot est chargé de retirer l’accumulateur vide pour le remplacer par un chargé.

Un processus entièrement automatisé, qui ne prenait que cinq minutes et qui n’en nécessite aujourd’hui que deux et demie avec la toute dernière génération. Mais désormais, la firme chinoise n’a plus vraiment le monopole et doit faire face à une concurrence grandissante. En effet, le groupe SAIC Motor, qui possède notamment MG s’y intéresse également. Mais ce n’est pas le seul…

Une autre entreprise moins connue développe, elle aussi, sa solution de battery swapping. Il s’agit d’Ample, une start-up américaine basée à San Francisco qui a réalisé une importante levée de fonds en 2021 et qui a imaginé un système similaire à celui de Nio. Après une première génération de stations, l’entreprise annonce dans un communiqué le lancement de la 2ème.

Celle-ci devrait permettre aux conducteurs de voitures électriques de repartir avec une batterie pleine en seulement cinq petites minutes, contre une dizaine jusqu’à présent. Un énorme gain de temps comparé à une recharge normale, alors que les voitures les plus rapides comme les Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5 demandent environ une vingtaine de minutes avec leur architecture 800 volts.

Un système pratique

Pour le moment, Ample ne donne pas de détails en ce qui concerne le nombre de batteries pouvant être stockées dans ces stations d’échange. À titre de comparaison, celles de Nio en comptent 21 avec la 3ème génération. Ainsi, il est possible de réaliser jusqu’à 408 swaps par jour. Il faudra encore patienter un peu avant de connaître toutes les informations sur le système d’Ample.

On sait en revanche que la procédure est peu ou prou la même, puisqu’il suffit d’entrer dans la station avec sa voiture électrique puis de débuter l’échange via l’application pour smartphone. Mais là où l’entreprise américaine fait fort, c’est que ses box sont très faciles à installer, ne demandant alors que trois jours. Ils sont déjà préfabriqués et ne demandent aucune construction, ce qui leur permet d’être implantés partout.

Une solution maline qui est également moins coûteuse et plus polyvalente. Pas étonnant qu’elle commence déjà à intéresser certains constructeurs, comme Fisker. Le constructeur, qui rencontre actuellement quelques petits soucis avec son Ocean a en effet signé un partenariat avec la start-up pour offrir l’échange de batterie sur son SUV électrique. Car le système d’Ample est en théorie compatible avec toutes les voitures du marché.

Un choix qui devrait permettre à la firme fondée par Henrik Fisker de mieux rivaliser avec Tesla, qui se contente de la recharge rapide à 250 kW pour le moment avec ses Superchargeurs. D’autant plus que l’Ocean affiche une autonomie bien supérieure au Model Y, avec plus de 700 kilomètres WLTP…

