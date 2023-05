Cette rivale de la Tesla Model Y pourra se recharger en un temps très court grâce à cette technologie innovante

Fisker annonce que son nouvel Ocean sera bientôt compatible avec l'échange de batterie. Une technologie qui permettra à ce rival de la Tesla Model Y de se recharger intégralement en seulement quelques minutes, si l'on se base sur la technologie de Nio. Un atout supplémentaire pour le SUV électrique à l'autonomie record.

Depuis son lancement en 2020, la Tesla Model Y rencontre un vrai succès dans le monde entier. Le SUV électrique a fortement contribué aux très bons résultats du constructeur, alors que l’usine de Berlin a récemment battu un nouveau record avec 5 000 exemplaires assemblés en une semaine seulement. Sur l’ensemble du 1er trimestre, celui-ci fut même la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues.

Une recharge éclair

Une telle réussite attise forcément un peu de jalousie. Et de nombreux constructeurs ont désormais le SUV, et plus globalement la firme d’Elon Musk en ligne de mire. C’est notamment le cas de Fisker, fondée en 2016 par Henrik Fisker aux États-Unis. La marque, qui commercialise déjà son Ocean sur son marché natal, s’apprête à faire son arrivée en Europe, alors qu’elle a récemment reçu l’homologation pour son SUV électrique.

Ce qui ne devrait évidemment pas plaire à Tesla, qui doit déjà faire face à une concurrence de plus en plus rude de la part des constructeurs chinois. D’autant plus que le Fisker Ocean possède de nombreux atouts, à commencer par sa grande autonomie. Celle-ci peut en effet atteindre les 707 kilomètres selon le cycle WLTP, contre 565 kilomètres pour la Tesla Model Y.

Des chiffres qui varient évidemment selon certains paramètres comme la température ou l’usage de certains équipements, bien sûr. Mais outre ce très net avantage en sa faveur, le premier modèle de la marque américaine ne s’arrête pas là. Fisker annonce en effet dans un communiqué avoir signé un partenariat avec l’entreprise Ample afin de proposer une toute nouvelle fonctionnalité qui devrait faire voir rouge à Tesla et les autres acteurs.

En effet, le SUV électrique devrait bientôt être compatible avec l’échange de batterie, comme le proposent déjà certains constructeurs comme Nio ou plus récemment le groupe SAIC Motor, qui possède notamment MG. Contrairement à la firme chinoise, qui prépare l’arrivée d’une voiture électrique à moins de 30 000 euros, le système de la start-up Ample est en théorie compatible avec les voitures de toutes les marques.

Arrivée en 2024

En effet, la start-up spécialisée dans l’échange de batteries propose à la fois des batteries modulaires, ainsi qu’un dispositif permettant de l’adapter à de nombreux modèles électriques. Comme l’explique le site de l’entreprise, les cellules sont semblables à des Lego, qui peuvent s’emboîter et créer différentes formes afin d’être implantées sur tous les types de véhicules. Mais ce n’est pas le seul atout de cette solution.

En effet, les stations d’échange de batteries ne nécessitent aucune construction, puisqu’elles sont installées à la manière de préfabriqués. Ainsi, le temps d’installation est réduit : les stations peuvent être placées presque partout, comme sur des parkings de supermarchés ou dans des stations-service. Une facilité d’installation qui permet également de réduire les coûts.

Selon Fisker, les premiers exemplaires du SUV électrique équipés de cette technologie de battery swapping seront lancés au début de l’année prochaine. En revanche, on ne sait encore rien sur les spécificités techniques de ces accumulateurs, notamment sur la capacité. Rien n’a été dit non plus sur le temps nécessaire à l’opération.

Pour rappel, la dernière génération des stations de Nio ne demande que deux minutes et demie pour changer une batterie. On peut donc s’attendre à des durées plus ou moins similaires, avec un delta oscillant entre 1 et 2 minutes. Dans tous les cas, le temps de charge devrait être particulièrement court par rapport à une charge filaire traditionnelle.

Pour l’heure, ce projet n’en est donc qu’à ses débuts, et on ne sait pas encore où seront implantées les premières infrastructures, en Europe ou aux États-Unis. Nio en possède déjà 13 sur le Vieux Continent et a reçu l’aide de l’Union européenne pour développer son réseau. Une technologie qui risque de faire du mal à Tesla, qui doit se contenter de ses Superchargeurs de 250 KW, même si leur puissance pourrait grimper avec la V4.

