Cette voiture électrique moins chère que la Tesla Model Y arrive avec son impressionnante autonomie

Dévoilé en début d'année 2020, le Fisker Ocean s'apprête enfin à faire son arrivée en Europe au cours des prochains mois. Le SUV électrique devrait notamment faire de l'ombre à Tesla avec son impressionnante autonomie et son prix attractif.

Cela fait plusieurs mois que la Tesla Model Y cartonne en Europe, au point de dépasser les ventes de modèles thermiques. Ce qui fait bien sûr les affaires de la marque américaine, qui affiche de très bons résultats pour ce premier trimestre 2023, grâce notamment à la forte baisse de prix opérée en janvier et il y a quelques semaines. Mais la firme doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus rude de la part des marques chinoises.

Un nouvel arrivant prometteur

Débarquant en masse sur le marché européen, celles-ci devraient chahuter Tesla, qui reste tout de même le numéro 1 mondial en termes de ventes de voitures électriques. Mais les Chinois ne sont pas les seuls à inquiéter la firme, qui va devoir se préparer à voir arriver un autre concurrent de taille sur le Vieux Continent. Il s’agit d’un modèle tout droit venu des États-Unis, à savoir le Fisker Ocean. Un SUV électrique dévoilé pour la première fois en 2020 lors du CES de Las Vegas.

Rival direct de la Tesla Model Y, ce nouvel arrivant fut également officialisé en Europe en février 2022, à Barcelone. Il était également présent au dernier Mondial de Paris au mois d’octobre. Nous avons à cette occasion pu l’approcher une nouvelle fois, après être montés à bord en début d’année dernière. Si sa commercialisation était prévue depuis longtemps en Europe, celle-ci tarde cependant à se mettre en place.

Mais voilà que les choses se précisent enfin, alors qu’un communiqué de la marque annonce que le SUV électrique a enfin reçu sa certification pour pouvoir être commercialisé sur le Vieux Continent. Ce dernier peut donc officiellement être vendu chez nous, et Fisker ne va d’ailleurs pas s’en priver. Le constructeur annonce même que les premières livraisons vont débuter dès le 5 mai prochain pour les clients européens. Une grande avancée pour le constructeur, fondé en 2016 par Henrik Fisker.

Selon l’entreprise, tous les exemplaires du Fisker Ocean One, la série spéciale de lancement limitée à 5 000 unités seront livrés d’ici au mois de septembre. Plus tard, ce sera au tour de la version Extrême de commencer ses livraisons, d’abord en Europe puis aux États-Unis. Pour mémoire, il s’agit de la finition la plus haute de la gamme, complétée par les Sport et Ultra.

Une autonomie incroyable

Il y a quelques semaines, le constructeur américain dévoilait officiellement les chiffres d’homologation de son SUV pour l’Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Tesla à du souci à se faire, tandis que ce dernier affiche une autonomie allant jusqu’à 707 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre valable pour les versions Extrême et Ultra qui dépasse les précédentes prévisions. En version Sport, il faudra se contenter de 440 km d’autonomie, et 610 km en finition Ocean Ultra.

Pour mémoire, la Tesla Model Y culmine à 565 kilomètres WLTP, à condition d’être équipée des jantes aéro de 19 pouces livrées de série. Sinon, il faudra se contenter de 533 kilomètres. Des chiffres qui varient ensuite selon plusieurs paramètres, comme la température extérieure, l’usage de certains équipements ou encore du style de conduite adopté.

À noter que la version Extrême du Fisker Ocean est équipé d’un toit solaire, capable de récupérer jusqu’à 3 000 kilomètres par an. À bord, le SUV se dote d’un immense écran central de 17,1 pouces rappelant celui des Tesla Model S et Model X. Il est également doté de la connectivité 5G, des mises à jour OTA à distance ainsi que du système Fisker Intelligent Pilot.

Quid du prix ? Le nouveau SUV électrique démarre à partir de 41 900 euros, un tarif qui le rend éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Il faut alors compter sur une autonomie de 440 km. À titre de comparaison, la Tesla Model Y est affichée à 44 990 euros en version Propulsion depuis la dernière baisse de prix, avec son autonomie de 445 km. La version la plus haut de gamme de l’Ocean en transmission intégrale débute à 69 950 euros. C’est elle qui permet de bénéficier des 707 km d’autonomie.

