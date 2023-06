Recharger sa voiture électrique sur autoroute coûtera bientôt moins cher

L'abonnement Ionity est de retour à partir du 6 juin prochain, avec une offre encore plus attractive qu'avant. De quoi réduire le coût de la recharge rapide des voitures électriques sur autoroute.

La charge rapide en voiture électrique, bien qu’indispensable pour les longs voyages, peut-être très onéreuse. Ce n’est pas un secret puisque nous l’avons déjà abordé, mais il faut l’avoir en tête pour ne pas tomber des nues après l’acquisition de la fameuse voiture branchée.

Jusqu’à présent, il n’y avait qu’une seule offre Ionity : un paiement direct à 0,69 euro par kilowattheure, soit peu ou prou 14 euros pour 100 kilomètres. Ce qui donne un peu plus cher qu’une voiture thermique. Mais l’abonnement Ionity Passport est de retour en France à partir du 6 juin, avec un tarif enfin plus doux.

Ionity se relance dans la course à la charge rapide

Jusqu’à présent, Ionity ne faisait pas vraiment partie des réseaux de recharge bon marché. En effet, avec un tarif de 0,69 euro/kWh, l’addition pouvait être très salée à une borne du consortium. À titre de comparaison, les autres grands acteurs du marché affichent les tarifs suivants au premier juin 2023 :

Electra – 0,49 €/kWh

Fastned – 0,59 €/kWh

Ionity – 0,69 €/kWh

Tesla – 0,51 €/kWh

Totalenergies – 0,62 €/kWh

Pour le dire plus simplement, tous les grands réseaux de charge rapide sont moins chers que Ionity. Un abonnement nommé Ionity Passport existait auparavant, mais il a disparu des radars depuis le début de l’année.

Qu’à cela ne tienne, ce fameux abonnement est de retour, comme on peut le lire dans un communiqué de presse, au prix de 11,99 euros par mois. Contre cette somme, les abonnés bénéficieront d’une remise de 0,20 euro par kilowattheure consommé. Ainsi, avec un tarif de 0,49 euro/kWh, se charger sur le réseau Ionity en étant abonné revient à 10 euros les 100 kilomètres d’autoroute.

La fin de l’engagement d’un an : un changement nécessaire

Le souci remonté par la quasi-totalité des électromobilistes concernant l’offre Ionity Passport était son engagement d’un an. En effet, lorsqu’elle était disponible, il fallait débourser 17,99 euros par mois pendant un an, soit un total de 215,88 euros pour s’abonner à Ionity Passport et ainsi bénéficier de tarifs préférentiels.

Aujourd’hui, la nouvelle offre Ionity Passport n’a pas d’engagement annuel, mais seulement mensuel. Ce qui permet de profiter d’un tarif attractif pour un mois seulement, contre 11,99 euros. Cette formule est déjà appliquée par un autre acteur du milieu : Tesla.

Cette stratégie est plutôt bienvenue de la part de Ionity, qui pourrait conquérir de nombreux clients cet été, soucieux de se charger à moindre coût sur la route des vacances. Pour que l’offre soit rentable financièrement, il faut charger au moins 60 kWh dans le mois, soit 300 kilomètres d’autoroute environ.

Vous pourrez vous abonner à la nouvelle offre Ionity Passport dès le 6 juin prochain, depuis l’application Ionity, et annuler votre abonnement simplement de la même manière lorsque vous ne l’utilisez plus.

Rappelons que Ionity est le plus grand réseau de recharge européen… derrière Tesla. Les bornes Ionity ont l’avantage de se situer en quasi-exclusivité sur des aires de service sur l’autoroute, contrairement à celles de Tesla.

