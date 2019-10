Le paquet d'options de Tesla dédié à la conduite semi-autonome coûtera 7 000 dollars au lieu de 6 000 à partir du 1er novembre, soit dans trois semaines. La fonctionnalité Smart Summon figure parmi les raisons de cette hausse.

Le paquet d’options Full Self-Driving (FSD) de Tesla n’est pas encore tout à fait terminé, mais il est déjà disponible pour les conducteurs, et son prix augmente régulièrement au fil des nouvelles fonctionnalités. Elon Musk avait annoncé en juillet dernier que le prix du FSD passerait bientôt de 6 000 dollars à 7 000 dollars, en plus du prix d’achat de la voiture. Mais la mesure avait ensuite été reportée à cause de l’inauguration de la fonction Smart Summon.

L’entrepreneur vient de remettre le couvert sur Twitter : c’est décidé, le FSD coûtera 7 000 dollars à partir du 1er novembre. La justification de cette hausse inclut Smart Summon, qui permet à l’utilisateur de faire venir sa voiture jusqu’à lui depuis une place de parking, ainsi que les diverses améliorations comprises dans la version 10 du logiciel de Tesla.

Now that Tesla V10.0 with Smart Summon is out, Full Self-Driving price will increase by $1000 on Nov 1 — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2019

On rappelle que contrairement à ce que son nom indique, le Full Self-Driving ne rend pas le véhicule pleinement autonome. Il propose diverses aides à la conduite assez sophistiquées, comme le changement automatique de voie ou le stationnement automatique.

Plus tard dans l’année, le FSD devrait pouvoir reconnaître et réagir aux panneaux et feux de circulation, ainsi que pouvoir conduire la voiture en ville. Quand un internaute demande à Elon Musk quand ces fonctionnalités seraient mises en pratique, celui-ci répond avec un emoji clin d’oeil.